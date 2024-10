Deux projets de complexes sportifs seront réceptionnés en 2025 à Koléa et Cherchell, wilaya de Tipasa, afin de booster l'activité sportive locale, a-t-on appris, jeudi, après de la direction locale de la jeunesse et des sports.

L'un de ces projets est un complexe sportif olympique dans la ville de Koléa, actuellement théâtre de travaux d'extension de ses tribunes pour atteindre 20.000 places et de revêtement de son terrain avec du gazon synthétique, à indiqué le directeur du secteur, Sofiane Ounteghar .

"Sa réception interviendra au premier semestre de l'année prochaine", a-t-il ajouté, relevant la "grande importance" de ce projet tant pour les autorités publiques que pour la famille footballistique locale, dont l'équipe de football de la ville, "Nedjm Riadi Koléa", évoluant en Ligue 2 amateur.

Ce complexe olympique, mitoyen à un centre national de regroupement des équipes sportives, dispose également de deux terrains d'entraînement et de récupération, en plus d'une piscine semi-olympique, d'une piste d'athlétisme et des terrains de basket-ball, de handball et de volley-ball.

Le directeur de la jeunesse et des sports a, aussi, souligné le "prochain " achèvement des travaux de réalisation du stade de Cherchell (10.000 places) avec un terrain en gazon naturel, également attendu à la réception au premier semestre 2025.

Cette infrastructure sportive dispose d'un terrain d'entraînement et de récupération, d'une piste d'athlétisme, et de nombre de commodités, dont une salle de conférence, un bâtiment d'hébergement de 14 lits, des vestiaires et autres aménagements divers constituant une valeur ajoutée pour la pratique footballistique à Cherchell.