Une nouvelle délégation composée de représentants de 90 startups se rendra la semaine prochaine, en Chine, en Corée du sud et aux Etats-Unis dans le cadre du programme de visites internationales de ces entreprises, a annoncé jeudi, le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises dans un communiqué.

Le ministère a organisé "une rencontre avec la presse et les entrepreneurs pour annoncer le lancement d'une nouvelle vague du programme de visites internationales des startups en partance pour la Chine, la Corée du sud et les Etats-Unis, et ce en application de l'engagement de Monsieur le président de la République", précise le communiqué.

Lors de la rencontre tenue au siège de l'entreprise "Algeria Venture", le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine Oualid, a passé en revue les principaux objectifs du programme et les détails y afférents", soulignant que ces voyages "visent à permettre aux startups algériennes d'acquérir les connaissances et les expertises auprès des grandes universités et des entreprises technologiques ainsi que des plus grands centres technologiques mondiaux, renforçant ainsi leurs capacités créatives et contribuant à la promotion de l'entrepreneuriat en Algérie, notamment dans les domaines à haute valeur ajoutée".

Le ministre a précisé que "ces voyages visent à initier les participants aux secrets de la réussite des environnements entrepreneuriaux dans les pays leaders en technologie, ce qui leur permettra d'appliquer ces idées et innovations en Algérie et de devenir, à l'avenir, des leaders dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la technologie".

Ainsi, 90 startups supplémentaires vont pouvoir participer à ce programme, qui vise à envoyer 450 sociétés aux trois pays, selon le communiqué.

Au terme de la conférence, le ministre a exprimé "ses remerciements pour les efforts de l'accélérateur public de startups, Algeria Venture, et son soutien continu aux startups algériennes, saluant les efforts du directeur général et des cadres de l'entreprise dans la promotion de l'innovation à l'intérieur du pays".

Soulignant que "plusieurs startups ont bénéficié de cet accompagnement qui leur permettra de se développer et d'être compétitif au niveau international", le ministre a rappelé que les inscriptions pour la participation au programme sont toujours ouvertes via le site électronique asep.dz.

Cet évènement intervient, selon le communiqué, dans le cadre "de l'engagement du ministère à soutenir l'innovation et à renforcer les capacités compétitives des startups algériennes, pour leur donner un écho international, et ce, à travers des opportunités de formation et de développement dans les marchés internationaux les plus développés".