Les cyclistes Hamza Mansouri du club (Madar Pro-Cycling Team) chez les seniors et Riahi Anes du club Amel El Malah chez les juniors ont remporté, vendredi, la deuxième étape de 1ère édition du tour national cycliste de Tlemcen, sur une distance de 131 km dans la ville de Chetouane.

Hamza Mansouri s’est imposé au sprint après avoir bouclé les 131 km en 3h12.31 devant ses coéquipiers du même club (Madar Pro-Cycling Team) Islam Mansouri et Mimmouni Oussama.

La course des juniors s'est déroulée, également, sur la même distance et Anes Riyahi du club Amel El Malah l'a bouclée en 3h17.07, devançant Salah Hamzioui de la FAC en deuxième position, avec un chrono de 3h20:24, alors que Djettou Yasser de la FAC, a pris la troisième place, avec un chrono de 3h:20.24.

Au classement général après cette 2e étape, le cycliste Hamza Yacine du (Madar Pro-Cycling Team) endosse le maillot jaune de leader en seniors et Riahi Anes du Amel El Melah chez les juniors.

La compétition se poursuivra demain samedi avec la 3e étape de course sur route de la ville de Sebdou sur une distance de 140 km. Elle sillonnera les différentes communes et localités de la daïra de Sebdou, El Aricha, Magoura et Sidi Djillali.

Cette manifestation sportive sera clôturée dimanche avec le déroulement de la quatrième étape, qui aura lieu au plateau Lella Setti, dans un circuit fermé 3,4 km en 25 tours pour les juniors et seniors.

Cette manifestation sportive de quatre jours, organisée par la Ligue de wilaya de Tlemcen de cyclisme, en collaboration avec la fédération algérienne de cyclisme et la Direction de la jeunesse et des sports locale, regroupe plus de 50 cyclistes, issus de 12 clubs du pays.