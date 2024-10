Le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad a visité jeudi dans la wilaya de Timimoun plusieurs établissements éducatifs où il s'est enquis des efforts de l'Etat pour la promotion de la langue amazighe dans les secteurs de l'Education nationale et de la Communication.

S'exprimant en marge de la seconde journée de sa visite dans la wilaya, M. Assad a affirmé que, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, un cours sur la portée de la célébration du Nouvel An Amazigh sera animé dans les établissements éducatifs à travers le pays, dans le cadre de la célébration officielle à Timimoun de cet évènement national, en vue d'ancrer l'idée principale qu'il véhicule, à savoir l'amour de la terre et de la patrie.

M. Assad a souligné, à cet égard, que "la fête de Yennayer a une relation étroite avec l'amour de la terre et de la patrie et le raffermissement du sentiment de fierté de l'identité nationale enracinée dans l'Histoire".

Le SG du HCA a indiqué, en outre, que la célébration de Yennayer véhicule tant de significations et représente un espace de manifestation de l'unité nationale et d'expression du génie de la culture algérienne, en plus de constituer un levier d'ancrage de l'esprit identitaire national et de la cohésion entre les Algériens.

Mettant à profit sa tournée dans la wilaya, le SG du HCA, qui a visité la station de la radio locale de Timimoun, a mis en avant l'importance de cette tribune informative dans la promotion de la culture amazighe, un des symboles de l'identité nationale, saluant les efforts consentis dans ce domaine.

M. Assad a annoncé, par ailleurs, la création d'une cellule de traduction au niveau du HCA, chargée de la traduction de et vers la langue amazighe et en caractères Tifinagh.

Le SG du HCA a abordé également les préparatifs en cours à Timimoun des festivités nationales officielles de Yennayer 2975 et de la cérémonie de remise du Prix du président de la République de littérature et langue amazighes, prévues du 10 au 12 janvier prochain.

M. Assad a fait état de l'élaboration d'un programme commémoratif riche et diversifié, prévoyant, entre-autres, l'inauguration de l'enseigne, transcrite en Tifinagh, de l'aéroport "Gourara" (Timimoun), l'animation, par un aréopage d'historiens et de chercheurs en Histoire, de communications sur la dimension historique et civilisationnelle de la fête de Yennayer.

Mettant à profit cette visite, Si El-Hachemi Assad a assisté à une partie des festivités de la Journée nationale de l'émigration, commémorant les massacres du 17 octobre 1961.