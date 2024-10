En Centrafrique, la montée des eaux du fleuve Oubangui a atteint jeudi un niveau critique, selon un bulletin d'alerte du gouvernement qui craint des inondations "dévastatrices" et invite les riverains concernés à évacuer.

"La hauteur des eaux de l'Oubangui à la date du 17 octobre 2024 (...) est dans le seuil critique ou l'inondation fluviale devient inévitable dans le lit mineur des eaux", indique le bulletin de la Direction Générale de la Météorologie du ministère des Transports.

Dans le contexte actuel de saison des pluies, le "niveau des eaux de l'Oubangui va continuer à prendre du volume" et pourrait "déborder davantage" dans "son lit moyen et majeur" entrainant des inondations "plus ou moins dévastatrices", poursuit le texte.

"Toutes les installations et ou maisons d'habitations aux alentours de ce bassin fluvial sont menacées", alerte le bulletin qui conseille aux riverains de "s'abriter ailleurs afin d'éviter toute situation désobligeante qui pourrait nuire à leur santé et à leur vie".

Les autorités locales, ainsi que la Protection Civile, les organisations humanitaires, la Croix-Rouge et d'autres partenaires humanitaires, sont invités à "prendre des mesures idoines afin de parer à toute éventualité", ajoute le ministère.

L'Oubangui, un des principaux fleuves en Afrique centrale est régulièrement en crue en saison des pluies.