La campagne de vaccination contre la polio dont le deuxième cycle a été lancé le 14 octobre, se déplace vendredi dans le sud de Ghaza, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'OMS et ses partenaires continuent de planifier et de transporter des vaccins et d'autres fournitures pour la deuxième dose de vaccin dans le sud de Ghaza, qui devrait commencer demain vendredi, a annoncé l'agence onusienne.

"Nous demandons que les pauses humanitaires soient respectées, afin que tous les enfants puissent être protégés. Nous appelons à un cessez-le-feu et à la paix", a une nouvelle fois appelé sur les réseaux sociaux, le DG de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cette campagne contre la polio, avec la deuxième dose de vaccin, s'est achevée mercredi dans le centre de Ghaza avec 181.429 enfants vaccinés.

Selon l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, plus de 148.000 enfants ont également reçu des suppléments de vitamine A.

Huit centres de santé de la région continueront à fournir des vaccins contre la polio aux familles qui n'ont pas réussi à faire vacciner leurs enfants au cours des trois derniers jours. Les agences onusiennes rappellent que 640.000 enfants de moins de 10 ans ont besoin de ce vaccin essentiel dans l'enclave palestinienne.

Le 16 août, le ministère palestinien de la Santé a signalé le premier cas de polio dans la bande de Ghaza.

En collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le ministère palestinien de la Santé, l'UNICEF et l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont lancé une campagne de vaccination contre la polio dans la bande de Ghaza.

La première vague de vaccination s'est achevée le 16 septembre, avec un taux de couverture vaccinale de 90%.