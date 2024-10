L'Institut national d'Etudes de Stratégie globale (INESG) a organisé, jeudi après-midi, à Alger, une conférence sur le dépistage précoce du cancer du sein et les moyens de traiter cette maladie à un stade précoce.

Présidant l'ouverture de cette conférence qui a connu la participation de médecins et de spécialistes dans ce domaine, le directeur général de l'INESG, Abdelaziz Medjahed, a affirmé que cette conférence visait à engager une réflexion sur la mise en place "d'une stratégie nationale de lutte contre le cancer, notamment du sein".

Et d'ajouter que cette stratégie sera élaborée "en coordination avec les secteurs concernés, dont ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'éducation nationale, la jeunesse et les sports, et le travail et la sécurité sociale, en vue de sensibiliser à la gravité de cette maladie et à l'impératif d'effectuer le dépistage précoce".

Assurant que "les moyens sont disponibles pour l'élaboration de cette stratégie", M. Medjahed a souligné que cette conférence a permis de conjuguer les efforts et de coordonner le travail pour relever les défis, la prévention étant le meilleur moyen de réduire les facteurs de risque.

Dans une communication intitulée: "le cancer du sein: quelles stratégies nationales pour le dépistage précoce", le Pr Noureddine Benzidane, chef de service de chirurgie à l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Kouba (Alger), a affirmé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la sensibilisation des femmes au dépistage précoce du cancer du sein, qui constitue "la meilleure solution pour réduire le taux de mortalité".

En outre, le Pr Benzidane a affirmé que cette rencontre contribue à "préconiser des solutions en vue de les soumettre aux pouvoirs publics".

L'oncologue à l'hôpital de Rouiba, le Pr Said Belhadef, a, de son côté, présenté une communication intitulée "le cancer à travers le monde et les objectifs escomptés à l'horizon 2050", tandis que le chercheur en oncologie, Pr Doudja Hammouda, a donné une communication sur "la lutte contre le cancer du sein en Algérie".