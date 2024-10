L'épidémie du virus mortel de Marburg au Rwanda s'atténue après la vaccination des personnes les plus vulnérables, mais les cas de mpox continuent de se propager à de nouveaux pays africains, ont déclaré jeudi le ministère rwandais de la Santé et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Début octobre, le Rwanda a commencé à administrer des doses de vaccin contre le virus de Marburg pour lutter contre une épidémie de cette maladie dans ce pays d'Afrique de l'Est.

"Les nouvelles infections ont désormais diminué de plus de 50 % par rapport aux deux premières semaines", a déclaré le ministre de la Santé rwandais, Sabin Nsanzimana, ajoutant que "le pays avait connu des jours consécutifs sans nouveaux cas ni décès et que la plupart des personnes se rétablissaient dans des centres de traitement".

"Pendant ce temps, l'épidémie de mpox que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclarée urgence de santé publique de portée internationale, continue de se propager sur le continent", a indiqué Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique.

Le nombre de pays touchés est passé de six Etats membres de l'Union africaine (UA) en avril à 18 en octobre, a relever Kaseya.

"Nous ne voulons pas que tous les pays africains soient touchés. C'est pourquoi nous devons intensifier nos efforts", a-t-il déclaré.

L'Afrique a enregistré plus de 42 000 cas suspects de MPOX, dont 1 100 décès depuis le début de l'année, selon les données du CDC Afrique.