Le nombre de morts dus à l'épidémie de choléra au Nigeria est passé à 378 avec des cas suspects dépassant les 14.000 depuis début janvier dans le pays africain le plus peuplé, a déclaré un haut responsable de la santé publique.

"Au moins 14.237 cas suspects avaient été signalés dans 35 des 36 Etats au 13 octobre, avec un taux de létalité de 2,7%, a signalé Jide Idris, chef du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC)", lors d'une conférence de presse à Abuja, la capitale du Nigeria.

"Le choléra demeure un défi significatif de santé publique, en particulier dans les Etats touchés par les inondations et aggravés par les mauvaises infrastructures hydrauliques et d'assainissement", a ajouté M. Idris, ajoutant que les cinq Etats du nord (Borno, Adamawa, Jigawa, Yobe et Kano) avaient été identifiés comme les épicentres de l'épidémie.

Il a indiqué que le NCDC avait déployé des équipes d'intervention rapide dans les zones touchées, et mené des campagnes de vaccination contre le choléra dans les camps de personnes déplacées pour lutter contre l'épidémie.

Un précédent bilan a fait état de 359 morts liés à l'épidémie de choléra.

Le choléra, une maladie très virulente caractérisée dans sa forme la plus grave par l'apparition soudaine d'une diarrhée aqueuse aiguë, peut entraîner la mort par déshydratation.

les autorités lancent un nouveau vaccin antipaludique

Le Nigeria a lancé jeudi un nouveau vaccin contre le paludisme qui sera administré gratuitement aux bénéficiaires, a déclaré son ministre de la Santé, marquant une étape importante dans sa lutte contre cette maladie mortelle.

Le vaccin R21 a été provisoirement approuvé par l'organisme de réglementation des médicaments du Nigéria en avril de l'année dernière.

Le ministre de la Santé, Muhammad Ali Pate, a déclaré que "le Nigeria avait reçu 846 200 doses de vaccin, achetées en partenariat avec l'organisation mondiale de vaccination Gavi, l'Alliance du vaccin et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). Un solde de 153 800 doses supplémentaires est attendu le 26 octobre pour atteindre le million".

"Le déploiement commencera par deux Etats pilotes de Kebbi au nord et de Bayelsa sur la côte, avant un déploiement national", a indiqué Pate.

Le paludisme, une maladie transmise par les moustiques, tue plus de 600 000 personnes chaque année.

Le Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique, est le pays le plus touché au monde avec 31 % des décès mondiaux dus au paludisme, selon un rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé.