Le Mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé, vendredi, que son chef Yahya Sinwar est tombé en martyr dans une attaque sioniste à Rafah au sud de la bande de Ghaza, ravagée par une agression génocidaire menée par l'occupant depuis plus d'un an.

"Nous pleurons la mort du grand chef, le frère martyr, Yahya Sinwar, Abou Ibrahim", a déclaré Khalil al-Hayya, un responsable du Hamas basé au Qatar.

Yahya Sinwar, homme politique palestinien né le 29 octobre 1962 à Khan Younes, dans le sud de la bande de Ghaza, a eu un long parcours au sein du Hamas. Il avait été désigné début août à la tête du bureau politique du Hamas en remplacement d'Ismaïl Haniyeh, assassiné le 31 juillet dernier dans un raid de l'armée de l'occupation sioniste mené dans la capitale iranienne Téhéran, après sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian.

L'agression sioniste sauvage contre Ghaza, qui se poursuit depuis le 7 octobre 2023, a fait plus de 42.000 martyrs et près de 100.000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon un dernier bilan provisoire des autorités palestiniennes de la santé.

Un responsable de l'UNRWA condamne l'attaque sioniste contre une école abritant des déplacés dans le nord de Ghaza

Le directeur adjoint principal des affaires de l'agence de secours et d'emploi pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) à Ghaza, Sam Rose, a condamné le bombardement mené jeudi par l'armée sioniste contre l'école primaire d'Abu Hussein qui héberge des déplacés dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza.

Sam Rose a déclaré vendredi à la presse: "La frappe sioniste contre l'école d'Abu Hussein (appartenant à l'UNRWA) a provoqué le martyre de 28 Palestiniens dans une zone où se trouvaient des femmes et des enfants cherchant un refuge", soulignant la nécessité de "protéger les civils en l'absence d'un lieu sûr".

Selon le responsable de l'UNRWA, l'attaque de cette école "vient s'ajouter à une série d'attaques sionistes visant les écoles de l'agence humanitaire de l'ONU" appelant à "des enquêtes indépendantes pour déterminer les causes et les circonstances de ce bombardement sioniste".

L'agence de presse Wafa avait annoncé jeudi que l'occupation a bombardé l'école primaire d'Abu Hussein, appartenant à l'UNRWA et qui héberge des déplacés dans le camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza, faisant, selon un premier bilan, 12 martyrs et de nombreux blessés.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza était jeudi de 42.438 martyrs et 99.246 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, selon les autorités palestiniennes de la santé.

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis plus d'un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Agression sioniste: Mansour informe un responsable de l'ONU de la situation "dangereuse" dans le nord de Ghaza

Le Représentant permanent de l'Etat de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a informé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, de la situation "dangereuse" dans le nord de la bande de Ghaza où l'entité sioniste poursuit sans répit son agression génocidaire lancée il y a plus d'un an.

Lors de sa rencontre avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme Volker Türk, en marge des travaux de la Commission des droits de l'homme et des affaires humanitaires de l'Assemblée générale à New York, Mansour a évoqué "la situation humanitaire choquante à laquelle le peuple palestinien est toujours confronté dans toute la bande de Ghaza", en raison de l'agression sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023, et "surtout à l'approche de l'hiver et de l'interdiction par l'occupant de l'entrée et de la distribution de l'aide humanitaire" dans l'enclave palestinienne, selon l'agence de presse Wafa.

Mansour a demandé au Haut-Commissaire de "suivre toutes les violations (par l'entité sioniste) des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé, de continuer à alerter la communauté internationale sur ces violations et d'exiger justice et responsabilisation, comme seul moyen d'éliminer ces violations et d'empêcher qu'elles ne se reproduisent".

Il a également abordé la résolution de l'Assemblée générale entérinant l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui stipule l'illégalité de l'occupation et la nécessité d'y mettre fin, et en particulier le point portant sur la formation d'un mécanisme pour enquêter sur les violations liées à la discrimination raciale en Palestine occupée.

Par ailleurs, la Commission des droits de l'homme et des affaires humanitaires de l'Assemblée générale a également discuté du rapport du rapporteur spécial sur la liberté d'expression et du rapporteur spécial sur la liberté de réunion pacifique. L'aspect le plus marquant des deux rapports était le rejet de l'oppression raciste pratiquée par les gouvernements occidentaux lors des manifestations pacifiques dénonçant l'agression sioniste sur la bande de Ghaza.

Les deux rapports appellent à "la nécessité de protéger les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien et de garantir sa liberté d’exprimer ses opinions, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou de réunions pacifiques".

Selon Wafa, l'Etat de Palestine a "apprécié" les positions des rapporteurs spéciaux, fondées en principe sur le droit international et les droits de l'homme, et a appelé les Etats membres, en particulier les pays occidentaux, à "revoir leurs pratiques et politiques illégales visant à réprimer la solidarité internationale palestinienne et à cesser de la criminaliser".

Ghaza: "Il est temps de faire preuve de volonté politique et de courage" pour mettre fin à l'agression sioniste (Lazzarini)

Le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a souligné vendredi l'urgence de "faire preuve de volonté politique et de courage" pour mettre fin à l'agression contre la bande de Ghaza, après avoir déploré le martyre de "dizaines" de Palestiniens dans le bombardement sioniste mené la veille contre une nouvelle école abritant des déplacés.

"Une autre attaque contre une école de l'Unrwa, cette fois à Jabaliya au nord de la bande de Ghaza. Des dizaines de personnes auraient été tuées parmi lesquelles de nombreux enfants qui s'étaient réfugiés dans le bâtiment", a écrit M. Lazzarini dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Il est temps de faire preuve de volonté politique et de courage pour mettre fin à cette guerre brutale", a-t-il souligné.

Et de poursuivre: "Alors que nous entendons dire que l'aide humanitaire va augmenter, les habitants de Ghaza ne ressentent aucune différence. Ils continuent d'être pris au piège, affamés et malades sous de lourds bombardements".

Il a, par ailleurs, évoqué le rapport de l'ONU qui prévient que la population de l'enclave palestinienne classée dans des niveaux de faim "catastrophique", devrait tripler dans les mois à venir.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste atteint 42500 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.500 martyrs et 99.546 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué vendredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "62 martyrs et 300 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à quatre massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Un bilan précédent faisait état de 42.438 martyrs et 99.246 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.