La Bourse de Tokyo s'installait dans le vert vendredi matin portée par un renforcement du dollar face au yen alors que les places chinoises oscillaient après la publication de la plus faible croissance en Chine depuis plus d'un an.

L'indice vedette Nikkei de la place nippone gagnait 0,34% à 39.042,70 points vers 00H40 GMT. L'indice élargi Topix progressait à la même heure de 0,35% à 2.697,32 points.

Vers 02H30 GMT, l'indice composite de Shanghai gagnait 0,85% à 3 .197,51 points, tandis que celui de Shenzhen prenait 1,57% à 1.842,37 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng grignotait pour sa part 0,09% à 20.096,41 points.

Les cours du pétrole évoluaient en hausse vendredi matin en Asie, après avoir connu la veille un léger rebond technique dans un marché préoccupé par une demande jugée insuffisante.

Vers 00H25 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 0,21% à 70,82 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI) américain avec échéance en novembre gagnait 0,15%, à 74,56 dollars.

Sur le marché des changes, le yen se reprenait un peu après le net renchérissement du billet vert, à 150,05 yens pour un dollar vers 00H40 GMT, contre 150,21 yens jeudi à 21H00 GMT.