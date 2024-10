Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach est en visite de travail et d'inspection à Dakar pour voir les "progrès" réalisés et "l’enthousiasme" autour des prochains Jeux olympiques de la jeunesse que va accueillir la capitale sénégalaise (JOJ-Dakar 2026), a indiqué l'agence de presse sénégalaise APS .

"Bach à Dakar, au Sénégal, pour rencontrer les athlètes, ressentir l’enthousiasme et voir les progrès des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026", a notamment indiqué IOC Media, le centre d'informations officiel du CIO, dans un message publié mercredi sur le réseau social X.

Le patron de l'olympisme mondial, accompagné de membres du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), a pu s'entretenir avec des escrimeurs, des praticiens des arts martiaux, et s’est rendu sur des chantiers d’infrastructures qui vont abriter des compétions, précise la même source.

Thomas Bach s'est ainsi rendu au stade Iba Mar Diop et à la piscine olympique, qui abriteront des compétitions lors des JOJ et va rencontrer les autorités et les dirigeants sportifs.

Il va profiter de son séjour pour faire ses adieux aux dirigeants sportifs du continent et les remercier pour le soutien au cours de ses deux mandats à la tête du CIO.

L'ancien médaillé olympique allemand au fleuret par équipes, à Montréal, en 1976, ne briguera pas un troisième mandat, lors de la 142e session du CIA, prévue du 18 au 21 mars 2025, à Athènes, en Grèce.

Les JOJ-Dakar 2026, quatrième du nom, sont prévues du 31 octobre au 13 novembre 2026, à Dakar, Diamniadio et Saly (centre du pays).