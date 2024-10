Après trois matchs sans gagner (deux nuls en championnat, une défaite en Ligue des champions), le Bayern, leader de Bundesliga (14 points), reçoit Stuttgart (8e, 9 pts), samedi.

L'entraineur Vincent Kompany doit composer avec un groupe amoindri par des blessures avant la fenêtre internationale, notamment Jamal Musiala et Dayot Upamecano, incertains.

En face, Sebastian Hoeness a récupéré des internationaux allemands qui ont étrillé contre la Bosnie (2-1) et les Pays-Bas, Deniz Undav (2 buts) et Jamie Leweling (1 but).

Avant de voyager vers la Bretagne pour rencontrer Brest mardi, Leverkusen (5e, 11 pts) devra se défaire à domicile de l'équipe en forme du début de saison en Allemagne, l'Eintracht Francfort (3e, 13 pts). Xavi Alonso sera probablement privé de Florian Wirtz, touché à la cheville droite contre les Pays-Bas.

Leipzig, co-leader au classement (14 pts), se rend samedi à Mayence (10e, 8 pts).

Programme de la 7e journée :

Vendredi

Dortmund - St Pauli

Samedi

Fribourg - Augsbourg

Mayence - RB Leipzig

Mِnchengladbach - Heidenheim

Hoffenheim - Bochum

Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort

Bayern Munich - Stuttgart

Dimanche

Kiel - Union Berlin

Wolfsburg - Werder Brême .