Une minute de silence à la mémoire de l'ex-arbitre international de football et ancien président de la FAF, Belaid Lacarne, sera observée ce week-end (18 et 19 octobre) dans tous les stades algériens et concerne toutes les ligues et toutes les catégories, a indiqué jeudi l'instance fédérale.

Pour rappel, l'ancien arbitre international Belaid Lacarne est décédé, mardi 15 octobre, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie.

Considéré comme une figure emblématique de l'arbitrage algérien, Lacarne a officié en Coupe du monde de 1982 en Espagne et aux Jeux olympiques de 1980 à Moscou, ainsi que dans quelques phases finales de la Coupe d'Afrique des nations. Au niveau local, il a dirigé plusieurs finales de Coupe d’Algérie.

Après une carrière bien remplie, il a exercé dans les commissions d’arbitrage de la fédération algérienne de football (FAF), celles de la Confédération africaine (CAF) et la Fédération internationale (FIFA). Il avait également présidé la FAF en 1988.