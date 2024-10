Plus de 30.000 Capverdiens se trouvent dans une situation de crise alimentaire, provoquée par le changement climatique, a annoncé mercredi le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Alexandre Monteiro.

Pour protéger les personnes affectées, le gouvernement a dû recourir à un ensemble de mesures, telles que des subventions pour l'alimentation du bétail, le maïs et le blé, le renforcement des capacités de stockage des céréales et le soutien aux régulateurs économiques ainsi qu'aux importateurs, a indiqué M. Monteiro, à l'ouverture d'une conférence sur "le droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleurs", organisée à Praia à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation.

Dans l'optique de secourir les personnes vulnérables, le ministre a souligné la nécessité de promouvoir des pratiques agricoles durables qui protègent l'environnement tout en assurant une production alimentaire suffisante, et la nécessité de mettre en place des politiques qui soutiennent les petits agriculteurs et réduisent les inégalités dans l'accès aux ressources.

De son côté, le représentant intérimaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), David Matern, a mis l'accent sur l'importance pour assurer que chacun assume sa responsabilité dans la construction d'un avenir où le droit à l'alimentation est garanti.

Pour y parvenir, a-t-il poursuivi, les gouvernements doivent intégrer ce droit dans les politiques agroalimentaires, en garantissant un accès égal à des aliments nutritifs et sûrs.