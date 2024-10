Le coup d'envoi du 9ème symposium sur les maladies rénales a été donné, jeudi, dans le grand auditorium de l'université Hadj-Lakhdar de Batna avec la participation de plus de 500 médecins et spécialistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays.

Le programme de cette manifestation scientifique de deux jours, organisée par le service de néphrologie et de transplantation rénale du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna, prévoit des débats et des communications sur les dernières recherches et les évolutions dans le domaine de la néphrologie et de la greffe de reins.

"Cette rencontre est une occasion pour échanger les expériences entre les spécialistes des maladies rénales et de la transplantation, venus de différentes régions du pays et de l'étranger, afin d'optimiser la prise en charge des patients souffrant d'affections rénales", a déclaré le Pr Tahar Rayane, président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation.

Le Pr Rayane a salué la mise en place, par l'Etat, de grands moyens en matière, notamment, de prise en charge des insuffisants rénaux, à l'exemple de la généralisation des centres de dialyse, avant de souligner "la nécessité de sensibiliser pour élargir les opérations de transplantation de reins prélevés sur les corps de personnes décédées, afin que l'opération puisse bénéficier au plus grand nombre de patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë et ayant besoin d'une transplantation de cet organe".

L'édition 2024 de ce symposium "verra la participation de spécialistes et d'experts en maladies rénales et en transplantation d'Algérie, mais aussi de France, de Belgique et de Mauritanie", a précisé, quant à lui, le Pr Athmane Chinar, membre du comité d'organisation, spécialiste en médecine interne et maladies rénales et professeur à la faculté de médecine de l'université de Batna.

Cette manifestation scientifique intervient, a-t-il ajouté, à un moment "particulier", notamment après le déplacement en Mauritanie d'une équipe de chirurgiens spécialisés de Batna qui ont transféré l'expérience algérienne dans le domaine des transplantations rénales, en plus de "l'élargissement des greffes de cet organe sensible sur des patients de différentes régions du pays, avec beaucoup de succès, y compris sur des enfants".

L'ouverture de la rencontre avait été marquée par une communication du professeur Lionel Rostaing, du CHU de Grenoble (France), sur l'immunologie et de la transplantation rénale. Ce praticien a mis l'accent, en particulier, sur les comportements à adopter par le malade après la transplantation, ainsi que sur les traitements devant être administrés à vie.