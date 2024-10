La wilaya d'Oran a bénéficié d'un quota supplémentaire de 1.500 unités d'habitation de la formule logement public locatif (LPL) et aides à l'habitat rural, a annoncé le wali, Saïd Sayoud.

Le wali d'Oran a indiqué, lors de la réunion du Conseil de wilaya, qui s'est tenue hier mercredi et qui a été consacrée aux dossiers de l'environnement et à l'évaluation des rentrées scolaire et de la formation professionnelle, a fait part de l'affectation à la wilaya d'Oran d'un programme d'habitat constitué de 1.000 LPL et de 500 aides financières à l'habitat rural.

Les nouvelles unités d'habitation de la formule LPL seront réparties prochainement entre les communes, ont indiqué les services de la wilaya, ajoutant que le choix des assiettes foncières devant abriter les futurs ensembles immobiliers, ainsi que les entreprises auxquelles sera confiée leur concrétisation, seront lancés simultanément à cette démarche.

"Les travaux seront entamés sitôt les procédures administratives accomplies", a fait observer le responsable, relevant que des instructions seront données aux entreprises auxquelles sera confiée la réalisation de ce programme pour le renforcement de leurs chantiers et l'adoption du système de travail 3x8, afin de livrer le projet dans les délais contractuels, fixés entre 12 et 16 mois.

Par ailleurs, la wilaya d'Oran prévoit la distribution, prochainement, de 626 logements publics locatifs implantés dans les communes de Hassi Bounif (248), Benfreha (215), El-Ançor (163), et ce, dans le cadre des festivités commémoratives du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, ont fait savoir les services de la wilaya, précisant que tous les sites abritant ces nouvelles cités d'habitation sont dotés d'aires de jeu pour enfants, d'espaces verts et de locaux administratifs et commerciaux, ainsi que des infrastructures scolaires.

Il est à rappeler que la wilaya d'Oran a procédé, cette année, à la distribution de 1.588 LPL implantés dans la localité de Djefafla, commune de Mers El-Hadjadj, Sidi Benyebka et Chehaïria, à des familles occupant des bâtisses précaires localisées à Hai Sbika (Es-Senia), La Foire dans la commune de Aïn El-Türck, Bousfer, Hassi Ameur, Sidi Benyebka et Bethioua.