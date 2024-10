Une opération de désenvasement du barrage de Djorf-Ettorba dans le but de l'assainir et d'augmenter sa capacité de stockage, lancée en 2019, a permis à ce jour d'enlever un volume de 480.000 M3 de vase, a-t-on appris jeudi auprès de l'antenne locale de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT).

L'opération, qui vise l'enlèvement de cinq (5) millions M3 de vase, s'inscrit dans le cadre du Schéma national de gestion des barrages, qui comporte leur assainissement, pour l'augmentation de leur capacité de stockage, d'alimentation de la population en eau potable et de fourniture d'eau destinée à l'irrigation agricole, comme c'est le cas du barrage de Djorf-Ettorba, a expliqué le directeur de l'antenne locale de l'ANBT, Ahmed Djebli.

D'un coût de plus de 749 millions DA, l'opération a été arrêtée en septembre 2021 à cause du manque d'eau dans cet ouvrage du fait de la sécheresse, avant sa reprise en septembre dernier, a-t-il indiqué.

La reprise des travaux de désenvasement a été rendue possible grâce au remplissage record, en 48 heures, de ce barrage de 247 millions de M3, des suites des intempéries enregistrées dans la wilaya début septembre derniers et des crues des oueds déversant dans ce barrage, ayant nécessité l'ouverture de ses vannes pour réguler le débit, évacuer les eaux excédentaires et le sécuriser, a précisé M. Djebli

La poursuite actuellement des travaux de dévasement de ce barrage d'une capacité de retenue de 365 millions M3 va permettre d'augmenter sa capacité de stockage des eaux de crues et d'améliorer sensiblement l'approvisionnement en eau potable, via sa station de traitement et d'épuration des eaux, des communes de Bechar, Abadla et Kenadza.

L'objectif est aussi de répondre aux besoins d'irrigation du périmètre agricole de la plaine d'Abadla, qui s'étend sur 5.400 hectares, selon le responsable.