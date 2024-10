Pas moins de 67.168 hectares (ha) de foncier agricole inexploité ont été récupérés lors de l’opération d’assainissement dans la wilaya d’El-Meniaâ, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Il s’agit de 407 parcelles de terres agricoles, représentant 49.268 ha retenus dans le cadre du programme relatif à la mise en valeur des terres agricoles et 17.900 ha consacrés à la concession, a précisé à l’APS le chef de l’exécutif local, Mokhtar Benmalek signalant que l’opération d’assainissement du foncier agricole et de récupération des surfaces non exploitées se poursuit au niveau de l'ensemble des périmètres agricoles à travers les trois communes que compte la wilaya (El-Meniaâ, Hassi Lefhal et Hassi El-Gara).

Et d’ajouter que l'exécution de cette opération, à laquelle 850 exploitations agricoles ont été inspectées par le comité technique mixte au titre de la loi 83-18 relative à l'accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur des terres et la concession agricole, avance à une cadence "appréciable".

Il a appelé, dans ce sens, les investisseurs des terres agricoles, à consentir davantage d'efforts pour une exploitation optimale des terres agricoles, tout en contribuant à atteindre l’objectif de l’autosuffisance en produits agricoles à caractère stratégique.

M. Benmalek a, en outre, fait état de la régulation de la situation juridique de 253 bénéficiaires d’une superficie de plus de 16.500 ha, la levée de condition résolutoire pour 102 autres bénéficiaires de plus de 5.600 ha de terres agricoles, ainsi que le traitement de 31 demandes de certificats de qualification pour l’investissement agricole, dont quatre ont été approuvées.

L’opération d’assainissement du foncier agricole donnant aux autorités publics le pouvoir de résilier les titres attribués aux bénéficiaires du foncier agricole destiné à l’investissement dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles et la concession, a pour objectif de récupérer les surfaces non exploitées, a-t-on souligné.