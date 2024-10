Le secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Hamid Bensaâd, a affirmé, mercredi à Alger, que la sécurité alimentaire constituait un choix stratégique constant voire l'axe principal des efforts de développement socio-économique en Algérie.

Ces propos ont été tenus lors d'une allocution prononcée à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation (16 octobre), dont la célébration a été organisée cette année par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au siège de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), en présence du secrétaire général du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, du secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, de la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Algérie, ainsi que des représentants de plusieurs organisations nationales.

A cette occasion, M. Bensaâd a affirmé que l'Etat veillait à renforcer le développement agricole et rural durable, à travers le développement des cultures stratégiques comme les céréales, notamment les blés dur et tendre, les légumineuses, le lait, les viandes, les cultures oléagineuses et fourragères.

L'Algérie aspire à réaliser l'autosuffisance en blé dur à l'horizon 2025 et l'orge en 2026, avec l'élargissement des superficies réservées à la culture du maïs et des légumineuses, a-t-il affirmé.

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, Mohamed Bengrina, a souligné l'importance de la coordination intersectorielle pour renforcer la sécurité alimentaire, citant les efforts visant à améliorer l'aquaculture marine et la pisciculture.

Dans ce contexte, le SG du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, El Hadi Bakir, a souligné l'importance de garantir la disponibilité et la sécurité des aliments, saluant les mesures juridiques prises par le ministère pour protéger le consommateur et renforcer l'investissement dans les industries alimentaires.

De son côté, la représentante de la FAO en Algérie, Irina Kouplevatskaya-Buttoud, a estimé que l'Algérie disposait de "tous les atouts pour réaliser l'autosuffisance alimentaire", soulignant les efforts de l'Algérie visant à garantir sa sécurité alimentaire, ainsi que le rôle des jeunes, des start-up, de la main d'œuvre activant dans le domaine agricole, dans la réalisation de cet objectif.

La représentante de la FAO a, également, rappelé le projet commun entre l'ONUAA et l'Algérie "WaPOR", visant la promotion de la production agricole à travers la réduction de la consommation d'eau, en s'appuyant sur une base de données permettant de formuler des recommandations sur les meilleures méthodes agricoles et d'irrigation.

Dans une déclaration diffusée lors de la rencontre, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a appelé à renforcer la coopération internationale en matière de systèmes agricoles et alimentaires, tout en se focalisant sur l'innovation et la technologie afin de garantir un avenir alimentaire sûr.

Par ailleurs, le président de la CNA, Mohamed Yazid Hambli, s'est félicité du progrès accompli par l'Algérie dans la réalisation de l'autosuffisance en matière de fruits et légumes, faisant savoir que la production nationale satisfaisait 75% des besoins alimentaires nationaux, appelant à consolider la coopération entre les secteurs public et privé pour développer les industries agricoles.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture de Jordanie a salué les efforts de l'Algérie visant à promouvoir la production agricole, à renforcer l'autosuffisance et à encourager l'investissement dans le secteur agricole.

Au terme de cette cérémonie de célébration, la FAO a décerné des médailles de mérite à nombre d'acteurs du secteur alimentaire.