Un recueillement à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961 à Paris, a été organisé, jeudi, au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Dans le cadre de la Journée nationale de l'émigration commémorant le 63e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961, placée sous le thème "Fierté d'appartenance...parcours de fidélité", le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a observé une minute de silence, en compagnie des cadres et du personnel du ministère, à 11:00 au siège du ministère.

La cérémonie de commémoration a débuté par la récitation de la Fatiha du saint Coran, avant le lever de drapeau national et l'écoute de l'hymne national.

A cette occasion, M. Attaf a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des martyrs de la Guerre de libération.

Ce recueillement a été organisé en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prise en 2021, d'observer une minute de silence à travers l'ensemble du territoire national pour la commémoration de cet événement qui coïncide avec la Journée nationale de l'émigration.

Lors de cet évènement, une allocution a été prononcée sur ce triste anniversaire et sur les crimes commis par la France contre des Algériens désarmés, tuant par balles des dizaines d'entre eux avant de jeter leurs cadavres dans la Seine, pour la seule raison d'avoir manifesté pacifiquement dans les quartiers de la capitale française pour dénoncer les décisions racistes prises à leur encontre et pour revendiquer leur droit légitime à la liberté et à l'indépendance.

Une conférence a été animée, à cette occasion, par le président de la Commission algérienne de l'histoire et de la mémoire, Dr. Mohamed Lahcen Zeghidi, et le Directeur général des Archives nationales, Dr Mohamed Bounaâma, sur les sacrifices de la communauté nationale établie à l'étranger durant la glorieuse Guerre de libération.