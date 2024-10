Les députés, cadres et fonctionnaires de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont observé, au siège de l'assemblée, une minute de silence à l'occasion du 63e anniversaire de la Journée nationale de l'Emigration commémorant les massacres du 17 octobre 1961 de Paris.

A cette occasion, le président de l'APN, Brahim Boughali a souligné que la date du 17 octobre 1961 demeurait "l'une des étapes les plus marquantes" qui témoigne des crimes abjects commis par le colonisateur et qui évoque l'esprit d'émancipation de l'Algérien rejetant l'asservissement.

"La date du 17 octobre demeure l'une des étapes les plus marquantes qui témoigne des crimes abjects commis par le colonisateur et qui évoque l'esprit d'émancipation de l'Algérien rejetant l'asservissement, mais aussi un repère pour la génération d'aujourd'hui qui assiste aux pratiques de l'occupant barbare en Palestine et au Liban, un conflit entre le bien et le mal, jusqu'à

ce que la justice soit rendue à ses ayants-droit. Dignité à tous les Hommes épris de liberté et Gloire à nos vaillants martyrs", a écrit M. Boughali sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.