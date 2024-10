Les Journées créatives africaines "CANEX WKND 2024", ont été inaugurées, mercredi soir, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih par plusieurs spectacles musicaux mêlant des sonorités algériennes et africaines.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, en présence du Conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saadaoui, de membres du Gouvernement, des parlementaires, de présidents d'instances nationales, des ministres africains et caribéens de la Culture participant, de membres du comité consultatif de ces journées créatives africaines, du président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Benedict Oramah, du Commissaire de l'Union africaine (UA) à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, Minata Samate Cessoum.

S'exprimant à cette occasion, Mme Mouloudji a déclaré que "nous nous réunissons en ce jour historique pour célébrer la créativité africaine dans tous les domaines artistiques et culturels, et pour ouvrir un espace renouvelé d'échange et de coopération culturels entre les peuples du continent africain", ajoutant qu'il s'agissait d'une "occasion précieuse pour nous de bâtir une réflexion dynamique sur les politiques culturelles africaines afin de relever les nouveaux défis mondiaux, notamment celui de la durabilité".

Dans le même contexte, elle a affirmé que l'Algérie "entend participer de manière active et efficace aux grands programmes de développement culturel et économique" de l'Afrique, ce qui confirme "le rôle actif que l'Algérie compte jouer pour atteindre les objectifs culturels communs dans le cadre de la stratégie définie par l'Union africaine (UA), en vue de consacrer la culture africaine et les valeurs d'échange, de solidarité et de fraternité humaines, mais aussi pour diffuser une culture de paix et des valeurs de coexistence".

"Fidèle à sa doctrine, l'Algérie a toujours œuvré à travers sa direction politique, en tête de laquelle, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à unir les efforts africains en ce qui concerne les questions continentales aux niveaux régional et international", a-t-elle rappelé.

La ministre de la Culture et des Arts a également souligné que l'Algérie "a toujours cru en le droit de tous les peuples sans exception aucune, particulièrement les peuples africains, à la liberté, à une vie digne, et à un bien-être économique fondé sur la renaissance escomptée, le développement durable, la sécurité et la stabilité, face notamment aux conflits qui sévissent dans diverses régions du monde".

Pour sa part, le président de l'Afreximbank, M. Benedict Oramah, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour avoir accepté d'accueillir en Algérie cet "événement très important pour l'Afrique, qui précède un événement aussi important qui se tiendra en septembre 2025, à savoir la Foire commerciale intra-africaine (IATF2025)".

M. Benedict a également évoqué "l'importance capitale" des Journées créatives africaines organisées en Algérie, étant un événement culturel majeur pour le continent, et les Africains, non seulement en Afrique mais aussi dans le monde entier, comme aux Caraïbes et aux Amériques...", ajoutant qu'il s'agissait d'une occasion d' "explorer les moyens de coopération en vue de produire un contenu créatif commercialisable à même de contribuer à la création de l'emploi et de la richesse, et à drainer les Africains vers ces industries, au niveau mondial".

"Je m'attends à ce qu'environ 6.000 personnes participent à cet événement, avec la présentation de plusieurs spectacles de musique et la projection des films", poursuit-il.

De son côté, l'ambassadrice Minata Samate Cessoum, a salué le niveau de dialogue et d'échange qui a marqué la table ronde ayant été consacrée à "l'économie créative globale",

déclarant : "Nous avons besoin de tous les arts pour faire entendre notre voix dans le monde et réaliser la renaissance africaine escomptée à l'horizon 2063", affirmant que cette renaissance "ne saurait être réalisée qu'à travers une action conjointe et continue entre nous, en investissant dans nos atouts culturels et dans toutes les industries créatives et les métiers artisanaux pour un avenir africain uni caractérisé par le développement, la paix et la stabilité".

Le public de l'Opéra d'Alger a vécu une soirée algéro-africaine exceptionnelle, marquée par des rythmes variés, interprétés par un groupe d'artistes, dont l'Algérien Djamel Laaroussi qui a ouvert le programme avec la chanson "Zina Bladi" avant de présenter d'autres titres qui ont suscité l'enthousiasme du public.

Sofiya Nzau du Kenya a également enchanté le public avec sa performance, accompagnée d'un groupe de musiciens professionnels d'Afrique du Sud qui ont mêlé instruments de percussion traditionnels et instruments classiques.

La soirée s'est poursuivie avec des voix suaves d'Ouganda et du Malawi, avant de laisser place à la voix féminine algérienne Samira Brahmia qui a rapidement emmené la salle vers l'univers des chansons traditionnelles algériennes mais avec des sonorités modernes et des rythmes contemporains.

Placé sous le thème "Un seul peuple uni dans la culture, créant pour le monde", cet événement culturel, touristique et juvénile, précédant l'organisation par l'Algérie de l'IATF 2025 prévue en septembre 2025, est une occasion importante de mettre en avant les industries culturelles et créatives africaines, d'encourager les talents dans tous les domaines de la création à travers le continent et parmi les expatriés, de promouvoir le dialogue entre les participants et d'offrir davantage d'opportunités commerciales entre les différentes institutions d'une part et entre les institutions et les Etats d'autre part.