Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Brahim Boughali a appelé, mardi depuis Genève, les pays arabes à unifier leurs efforts et à adopter une position commune et décisive pour stopper l'entité sioniste et garantir la justice et la sécurité pour la région arabe entière.

Dans une allocution lors des travaux du 37e Congrès extraordinaire de l'UIPA, tenu en marge de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), M. Boughali a souligné "la nécessité de resserrer les rangs, d'unifier les efforts et de parler d'une seule voix pour affronter l'occupation sioniste qui tend, à travers les actes de génocide, à effacer la question palestinienne et à poursuivre son expansion, au dépens des pays voisins, la Syrie et le Liban". Le président de l'APN a également mis en garde contre les conséquences de l'idéologie colonialiste poussant l'entité sioniste à enfreindre les lois, les valeurs et les principes, et a appelé à des initiatives pratiques et constructives pour refonder l'action arabe commune et contrecarrer les tentatives de l'occupation sioniste d'entraîner la région dans une guerre destructrice.

En sa qualité de président de l'UIPA, M. Boughali a appelé les membres de l'Union à quitter collectivement la salle où se tiennent les travaux de la 149e Assemblée de l'UIP lorsque le représentant de l'entité sioniste prendra la parole, et ce afin de "montrer à quel point cette entité criminelle est isolée au sein de la communauté internationale".

En conclusion, il a réaffirmé la nécessité pour tout un chacun de consentir les efforts nécessaires en vue d'adopter la clause d'urgence concernant la question palestinienne lors des travaux de la 149e Assemblée de l'UIP, rappelant que "les pays arabes doivent adopter une position unifiée et décisive face aux défis existentiels et cruciaux auxquels fait face la cause palestinienne, dans le but de garantir la justice et la sécurité pour la région arabe entière".