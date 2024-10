Le choc MB Rouissat - HB Chelghoum Laid, entre le leader du Groupe Centre-Est (12 pts) qui reçoit l'un de ses poursuivants directs au classement général (7 pts) sera à l'affiche de la 5e journée de Ligue 2 amateur, prévue ce week-end, et qui sera marquée par plusieurs duels intéressants, qui eux aussi vaudront le détour, à commencer par USM Annaba - MO Constantine.

En effet, à l'instar du HBCL, les Tuniques Rouges et les Mocistes comptent eux aussi sept points et seront donc opposés dans un duel direct, entre clubs de sommet de tableau, avec l'objectif de gagner pour rester au contact du leader, qui les devance déjà de cinq longueurs.

Autant dire que la défaite est interdite pour chacun de ces deux clubs, surtout qu'une victoire au cours de cette 5e journée leur donnera peut-être la possibilité de se "détacher" de certains adversaires directs comme l'USM El Harrach, le NRB Teleghma et l'US Chaouia qui comptent également sept points.

Le hasard du calendrier a voulu que ces trois clubs jouent en déplacement ce week-end et face à des adversaires coriaces, contre lesquels il sera sans doute difficile d'espérer grignoter des points.

L'USC ira à Jijel, où la JSD (13e/3 pts) les attendra probablement d'un pied ferme, alors que les Harrachis et le NRBT se déplaceront à Batna, pour y défier respectivement le CAB et le MSPB.

Même les trois duels inscrits au programme de cette 5e journée ne devraient pas manquer d'épices, car mettant aux prises des clubs du bas du tableau, qui sont obligés de réagir pour s'éloigner de la zone rouge avant qu'il ne soit trop tard.

Allusion faite au choc Olympique Magane - IRB Ouargla, entre le 14e qui reçoit le 12e, sans oublier le duel JS Bordj Menael - US Souf, entre le dernier qui se déplace chez l'avant-dernier.

Pour sa part, l'IB Khemis El Khechna (8e/6 pts) se déplacera chez son premier poursuivant au classement, l'AS Khroub (9e/5 pts), avec le ferme intention d'y réussir un bon résultat, qui le maintiendra devant.

Des chocs tout aussi palpitants à l'Ouest

Même dans le Groupe Centre-Ouest, les débats ne devraient pas manquer d'incité, car offrant là encore plusieurs duels entre clubs du haut du tableau, à commencer par le choc JSM Tiaret - MCB Oued Sly, entre deux troisièmes (7 points) qui s'affrontent dans un duel direct.

A suivre également le duel ASM Oran - GC Mascara, entre deux anciens pensionnaires de l'élite, au glorieux passé et qui ont conservé un certain standing, même après leur relégation. De son côté, le leader ES Ben Aknoun (10 pts) aura probablement la tâche facile, car appelé à recevoir le CR Temouchent (14e/2 pts) et idem pour le dauphin, la JS El Biar (8 pts), appelé à se déplacer chez un autre mal classé, en l'occurrence l'ESM Koléa (12e/4 pts).

Autre duels intéressants qui vaudront probablement le détour dans ce Groupe Centre-Ouest: RC Arbaa - NA Hussein Dey et RC Kouba - WA Mostaganem.

Des duels entre anciens pensionnaires de l'élite, qui ont mal démarré l'exercice en cours et qui sont donc appelés à réagir pour espérer se relancer dans la course aux premiers rôles.

Allusion faite notamment au RC Kouba, qui a raté l'accession d'un cheveu l'an dernier au profit de l'ES Mostaganem, alors qu'il est 10e au classement général en ce début de saison, avec déjà cinq points de retard sur l'ESBA. L'arrivée de Boualem Charef à la tête de la barre technique pourrait provoquer le déclic escompté.

Dans les autres matchs, le MC Saïda (13e) sera probablement sur du velours, en accueillant la lanterne-rouge, le SC Mecheria, avec la possibilité de s'éloigner de la zone de turbulences en cas de victoire, alors que le SKAF Khemis Meliana (9e) est appelé à rendre visite à l'US Béchar Djedid (7e).

Suivant la programmation de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), les matchs du Groupe Centre-Est se dérouleront vendredi à 15h00, alors que ceux du Groupe Centre-Ouest sont prévus le lendemain, samedi, également à 15h00.