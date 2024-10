La 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, devrait être favorable au leader l'Olympique Akbou, à domicile face à la lanterne rouge l'ASO Chlef, alors que le stade du 5-juillet 1962 abritera un derby indécis entre l'USM Alger et le CR Belouizdad.

Véritable surprise de ce début de saison, le nouveau promu l'Olympique Akbou (1e, 9 pts) tentera la passe de trois, et du coup conserver sa position de leader.

De son côté, la formation chélifienne, qui ferme la marche avec 2 petites unités au compteur, abordera cette sortie périlleuse avec l'objectif de réagir et sortir la tête de l'eau, face à une équipe d'Akbou qui ne jure que par la victoire.

Le champion d'Algérie sortant le MC Alger (2e, 8 pts), se rendra à l'Est pour défier l'USM Khenchela (6e, 5 pts), qui aspire à confirmer son premier succès de la saison, décroché le 6 octobre à la maison face à l'ES Mostaganem (2-0).

Le Mouloudia, invaincu depuis le début du nouvel exercice, aura à cœur de préserver la dynamique et conserver sa place sur le podium, devant une équipe de l'USMK qui veut rejoindre le trio de tête.

La 86e confrontation en championnat entre l'USM Alger (3e, 7 pts) et le CR Belouizdad (13e, 3 pts), s'annonce indécise entre deux clubs aux objectifs diamétralement opposés.

Si l'USMA veut rester sur le podium et conserver son invincibilité, le Chabab où rien ne va plus, jouera pour réaliser un sursaut pour l'orgueil et relever la tête de l'eau, d'autant qu'il reste sur une défaite surprise concédée à domicile face au MC El-Bayadh (2-3).

Un revers qui a poussé la direction du CRB à se séparer, à l'amiable, des services de l'entraîneur français Corentin Martins, qui a réalisé un triste bilan en championnat de trois nuls et une défaite.

L'historique des confrontations en championnat entre les deux clubs algérois, est à l'avantage de l'USMA qui mène le bal avec 36 succès contre 27 défaite, alors que 22 matchs se sont soldés par un score de parité.

Les "Canaris" en conquérants à Oran

Auteur d'un succès retentissant au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (3-2), le CS Constantine (4e, 6 pts) bénéficiera de la faveur des pronostics à domicile face au Paradou AC (9e, 4 pts), qui est en train de marquer le pas après deux revers cinglants de rang.

La JSK (4e, 6 pts) sera en appel à Oran pour défier le MC Oran (9e, 4 pts), qui abordera ce match avec la ferme intention de renouer avec la victoire, sous la houlette de son nouvel entraîneur malien Eric Sékou Chelle, désigné en remplacement de Youcef Bouzidi.

Les "Canaris", auteurs d'un début de saison mi-figue mi-raisin, seront certainement mis à rude épreuve par le MCO qui veut quitter la zone de turbulences.

Du côté des hauts-plateaux, l'ES Sétif (6e, 5 pts) recevra le nouveau promu l'ES Mostaganem (9e, 4 pts) pour mettre fin à une mauvaise série de trois matchs sans victoire.

L'Entente qui a démarré la nouvelle saison du bon pied en battant le MC El-Bayadh (1-0), est vite retombée dans ses travers en décrochant deux points en trois rencontres. L'ESM enchaînera de son côté un deuxième déplacement de rang, après celui de Khenchela.

Cette 5e journée sera également marquée par le derby du sud entre l'US Biskra (6e, 5 pts) et la JS Saoura (9e, 4 pts). Auteur de deux nuls de suite, l'USB espère réussir ce test face à une équipe de la JSS en plein confiance, après avoir signé vendredi dernier son premier succès de la saison à Béchar face à l'ESS (3-2).

Enfin, dans le bas du tableau, le MC El-Bayadh et le NC Magra, logés à la 13e place en compagnie du CRB (3 pts), s'affronteront dans un duel à "six points" pour s'extirper de la zone rouge.