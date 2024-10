Le Championnat d'Algérie de handball, Excellence messieurs, saison 2024-2025, sera donné ce vendredi 18 octobre avec le déroulement de la première journée de la compétition.

Prévu initialement les 27 et 28 septembre derniers, le coup d'envoi de la saison 2024-2025 sera finalement donné 20 jours plus tard avec la journée inaugurale de la première phase, selon le programme dévoilé par la FAHB.

Pour cette nouvelle saison, l'Excellence messieurs sera composée de deux groupes (A et B) de neuf équipes chacun.

Pour l'Excellence dames, dont la nouvelle saison était également prévue fin septembre, l'instance fédérale n'a pas encore dévoilé les nouvelles dates du coup d'envoi du championnat.

La saison 2023/2024 avait été marquée par le doublé historique du M. Bordj Bou Arreridj chez les messieurs et le sacre du CF Boumerdes en Coupe d'Algérie féminine, alors que le HBC El Biar avait conservé le titre de champion d'Algérie Excellence dames.

Programme de la première journée des groupes (A) et (B) de l'Excellence messieurs:

Vendredi 18 octobre (16h00)

Groupe A :

MC Oran- ES Ain Touta

CR Bordj Bou Arreridj-MC Saida

AB Barika -CRB Mila

JS Saoura -CHB Zighout Youcef

M Bordj Bou Arreridj (tenant): Exempt

Groupe B:

RC Arbaâ - JSE Skikda

HBC El-Biar - C. Chelghoum Laïd

OM Annaba- MC Oued Tlélat

IC Ouargla- CS Bir Mourad Rais

O. El Oued: Exempt.

Le MC Saïda aborde le championnat avec de "meilleures ambitions" (entraîneur)

Le MC Saïda est paré pour réaliser une meilleure saison en championnat d’Algérie d’Excellence de handball (messieurs), après avoir évité de peu la relégation lors de l’exercice passé, selon son entraineur.

Ayant repris l’entraînement, il y a un peu plus d’un mois, en vue de la nouvelle édition du championnat, dont le coup d’envoi sera donné vendredi, la formation de l’Ouest du pays "est mise dans de meilleures conditions" comparativement aux précédentes saisons, se réjouit le coach Abdelkrim Dahmani.

Cela a permis à cette équipe de réaliser une "bonne préparation" en prévision de la nouvelle saison, tout en renforçant son effectif avec quelques joueurs desquels le club attend un apport significatif lors du nouvel exercice.

Et si tout a marché comme souhaité durant l’intersaison, c’est surtout grâce à "l’intérêt particulier" accordé par les autorités de la wilaya et la direction de la jeunesse et des sports à l’équipe, a encore souligné l’entraîneur du "Mouloudia", qui espère davantage d’accompagnement de la part de l’Assemblée populaire communale, qui s’était mobilisée derrière ses joueurs la saison passée, notamment lorsque l’équipe avait amorcé le virage décisif dans la bataille du maintien.

Pour la première journée du championnat, le MCS rendra visite au MC Bordj Bou Arréridj, avec l’ambition de réussir son départ et éviter le scénario de la saison passée, tout en œuvrant à redorer le blason du jeu à sept à Saïda, une ville réputée pour ses traditions dans cette discipline.