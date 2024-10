Le 7e Festival culturel international "L'été en musique", programmé du 15 au 20 octobre, s'est ouvert mardi soir à Alger, avec une soirée inaugurale des plus réussies, dédiée au patrimoine musical algérien et aux rythmes et à la musique africaine.

Accueilli à la salle mythique d’"El Atlas" au quartier de Bab El Oued sous le "slogan révélateur d’ambiance, de fusion et d’échanges culturels +Live The African Beat+", ce 7e Festival "coïncide également avec la tenue, pour la première fois à Alger du +CANEX WKND+" (Creative Africa Nexus Weekend), a expliqué, lors d’un point de presse, le commissaire de ce festival et directeur général de l’Office national de la Culture et de l’Information (ONCI), Abdellah Bouguendoura.

Evénement majeur initié par Afreximbank en 2020, avec pour but de promouvoir les industries culturelles et créatives africaines, "CANEX WKND" s’étalera du 16 au 19 octobre au Palais des expositions aux Pins maritimes à Alger, sous l’intitulé générique "Un peuple uni par la culture et créatif au service du monde".

Pour sa 7e édition, initialement prévue en juillet 2024, avant d’être reportée en signe de solidarité avec la Palestine et son peuple à Ghaza qui continue, à ce jour, à subir les agressions génocidaires et barbares de l’armée d’occupation sioniste, le Festival "L’été en musique" sera animé par des artistes algériens et étrangers venus, notamment de "Mauritanie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Tchad et Ouganda", a également tenu à préciser le commissaire de ce 7e festival.

Se déroulant sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts, le 7e Festival culturel "L’été en musique" a été ouvert par les artistes algériens, Areslane Bouras et Joe Batoury, ainsi que le chanteur sénégalais Didier Awadi, qui ont galvanisé le public présent.

En présence du sous-directeur de l'inventaire des biens culturels, Abderrezak Baba représentant la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du commissaire de cette 7e édition, Abdellah Bouguendoura, de membres de la mission diplomatique cubaine accréditée à Alger ainsi que d’artistes africains au programme de ce festival, Areslane Bouras a embarqué le public dans une belle randonnée onirique.

Soutenu par Mokhtar Choumane au ney, Aâmmi Hocine au t’bel, Cherif Benmeghnia à la batterie, Rafik Kettani à la percussion, Omar Bouraï au violon et Rami Bekhouche au clavier, Areslane Bouras a présenté "El Basma" (l’empreinte), un répertoire très riche qui restitue les œuvres de grandes figures du patrimoine algérien dans toutes ses régions.

Parmi les pièces rendues, "Ya Dzayer" et "Fet elli fet", pour la région de l’Oranie, "El Herraz" et "Ana El Kawi" pour Alger, "Folklore kabyle", "Sobbar ach rach" pour le Chaoui, "Demâa" et "Amin, amin" pour le Sud algérien.

Du haut de ses 25 ans de carrière, Joe Batoury a, pour sa part, marqué son retour après sept ans d’absence, durant lesquels il s’est forgé un nouveau style : l’"Afro Beat drums", apparaissant devant une table de Disc-Jokey entourée d’instruments de percussions, pour enflammer la salle avec des sons lourds et des rythmes binaires percutants, diffusés en boucle, sous un jeux de lumière intense et multicolores.

Artiste à la vision panafricaine de la musique, le Sénégalais, Didier Awadi, accompagné par les Congolais Jared au piano et Berléa au chant, les Gabonais, Ismael à la basse et Jason à la batterie, ainsi que l’Ivoirien Jean Stéphane au piano également, a galvanisé le public avec une prestation non-stop, aux enchainements successifs sur des cadences au grooves envoûtants.

Le public s’est délecté sur des chansons à textes, à l’instar des deux pièces en hommages à Ismael Lo et Touré Kunda, "Africa" et "Emma" respectivement, "L’impertinent", "Dans mon rêve" ou encore "Mami Wata" et "Zamouna".

Le 7e Festival culturel international "L'été en musique" se poursuit avec au programme de la soirée de demain mercredi, l’Algérien venu d’Oran "Sultane Gnawa" et le Mauritanien, Monza Limam.