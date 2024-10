Un nouvel ouvrage vient de paraître à Batna, sous la plume du Dr. Abdelfarid Abdeslam, médecin et chercheur passionné de l'histoire de la région des Aurès, sous le titre "L’histoire des Aurès, de l'âge de pierre au début du XXème siècle".

Publié en langue arabe par la maison d'édition Anzar (située à Biskra), le livre met en lumière les différentes périodes historiques ayant jalonné la région des Aurès.

L’auteur a divisé son livre en trois parties, la première traitant de la région des Aurès dans la préhistoire, puis de la période d'occupation romaine et byzantine, la deuxième de l'époque islamique, depuis l'arrivée des Foutouhate en Afrique jusqu'à la chute de Constantine et le refuge de son dernier Bey dans les Aurès, tandis que la troisième partie est consacrée à la période de l'occupation française.

L'auteur, amoureux d’histoire autant que de la région des Aurès, a effectué de nombreuses recherches sur le terrain, explorant des vestiges et des écrits remontant à d’anciennes civilisations antérieures.

Son métier de médecin lui a donné l'occasion d'atteindre des endroits reculés, aux reliefs accidentés, et de communiquer avec des habitants connaissant parfaitement les sites et les secrets historiques de cette région, avant d’exploiter, par la suite, plusieurs références spécialisées, en arabe et en français, pour appuyer et approfondir ses informations.

A noter que Abdelfarid Abdessalam, né en 1964 à T’kout (Batna) a poursuivi des études de médecine et exercé, au début de sa carrière à l’entame des années 1990, en tant que médecin avant d'assumer plusieurs responsabilités à la direction locale de la santé, notamment chef du service d'épidémiologie et de prévention, avant de diriger la direction de wilaya du secteur (2018-2020), sans que ses fonctions ne l’empêchent de s’adonner à ses passions : l'histoire et la recherche.