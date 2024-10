Le directeur général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que son agence était "très proche" d'un point de rupture dans ses opérations dans la bande de Ghaza en raison de conditions de plus en plus compliquées dues au génocide sioniste.

"Je ne cacherai pas le fait que nous pourrions atteindre un point où nous ne serons plus en mesure de fonctionner", a-t-il affirmé aux journalistes lors d'une conférence de presse à Berlin.

"Nous sommes très proches d'un possible point de rupture. Quand cela arrivera-t-il ? Je ne sais pas. Mais nous en sommes très proches", a-t-il concédé.

Lazzarini a fait savoir que l'agence onusienne était confrontée à "une combinaison de menaces financières et politiques pour son existence, en plus des difficultés dans ses opérations quotidiennes, car l'aide est encore plus désespérément nécessaire face à la menace de maladie et de famine".

Il a déclaré qu'"il y avait un risque réel, à l'approche de l'hiver, que le système immunitaire des populations soit affaibli, de voir une famine ou une malnutrition aiguë devenir une probabilité".

L'UNRWA fournit une éducation, des soins de santé et de l'aide à des millions de Palestiniens à Ghaza, en Cisjordanie occupée, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Agression sioniste : le nord de Ghaza presque totalement privé d'aide humanitaire en octobre (ONU)

Aucune aide alimentaire n'est entrée dans le nord de Ghaza depuis début octobre et la population n'a plus aucun moyen de faire face à la situation, ont alerté mercredi les agences humanitaires des Nations unies, déplorant l'effondrement des systèmes alimentaires et le risque de famine devenu "réel".

Au 12 octobre, aucune aide alimentaire humanitaire n'était entrée dans le nord de Ghaza depuis le 2 du même mois, car tous les points de passage ont été fermés, et des cuisines, des boulangeries et des points de distribution alimentaire entiers dans le gouvernorat du nord de Ghaza ont été contraints de fermer en raison des frappes aériennes sionistes, des incursions

et des ordres d'évacuation, ont précisé le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Groupe sectoriel pour la sécurité alimentaire (FSS).

L'escalade de la violence et la rupture de toutes les voies d'acheminement de l'aide alimentaire ont un impact désastreux sur la sécurité alimentaire dans la partie nord de la bande de Ghaza, où au moins les trois quarts de la population dépendent de l'aide alimentaire pour survivre.

N'ayant plus d'autres mécanismes de survie, les familles ont dû vendre leurs derniers biens et fouiller les décombres pour trouver de l'argent ou de la nourriture, soulignent les agences onusiennes.

Face à la détérioration de la situation humanitaire, les partenaires se sont efforcés de distribuer toutes les fournitures d'aide disponibles.

Toutefois, il ne reste guère de colis alimentaires à distribuer, et les boulangeries seront contraintes de fermer à nouveau d'ici quelques jours si aucun carburant supplémentaire n'est livré, rapportent les agences onusiennes.

La détérioration rapide des conditions de sécurité alimentaire dans le nord intervient alors que l'aide alimentaire globale entrant à Ghaza est à son niveau le plus bas depuis des mois, et que les produits commerciaux arrivent à peine. Dans le centre et le sud de la bande de Ghaza, la situation est également au point mort en raison de l'insécurité, des obstacles à l'accès et des pénuries d'approvisionnement.

Le 13 octobre, cinq boulangeries de Deir al Balah et de Khan Younis ont dû fermer en raison de la pénurie de farine. En septembre déjà, environ 1,4 million de personnes, soit près de 70% de la population totale, n'avaient pas reçu leurs rations alimentaires mensuelles.

"Si le flux d'aide ne reprend pas immédiatement, près de deux millions de personnes perdront cette aide vitale" au cours du mois d'octobre, ont détaillé les agences dans leur dernier rapport de situation.

Alors que l'accès aux produits alimentaires de base s'était quelque peu stabilisé dans la bande de Ghaza en juin et juillet, tous les progrès ont été inversés, déplore le PAM, et "les gens n'ont plus de moyens de faire face, les systèmes alimentaires se sont effondrés et le risque de famine est réel".

De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) note qu'au cours des deux premières semaines d'octobre, un seul des 54 mouvements coordonnés vers le nord via le point de contrôle d'Al Rashid a été facilité par les autorités d'occupation. 85% ont été refusés, les autres ont été entravés ou annulés pour diverses raisons logistiques ou de sécurité.

Au total, sur les 285 mouvements humanitaires coordonnés avec les autorités d'occupation dans l'ensemble de la bande de Ghaza entre le 1er et le 14 octobre, 49% (141) se sont vu refuser l'accès.

Agression sioniste: la situation humanitaire à Ghaza a atteint un "niveau insupportable" (ministre britannique)

La ministre d'Etat chargée du développement au ministère britannique des Affaires étrangères, Anneliese Dodds, a déclaré que la situation humanitaire dans la bande de Ghaza, ravagée par plus d'un an d'agression génocidaire sioniste, avait atteint un "niveau insupportable".

En réponse aux questions des députés du Parlement britannique concernant l'évolution de la situation au Moyen-Orient, la ministre Dodds a exprimé sa "préoccupation" concernant les conditions difficiles dans lesquelles vivent les personnes déplacées dans des zones supposées être "sûres" dans l'enclave palestinienne.

Elle a ajouté que "l'ensemble de la bande de Ghaza est confronté à une grave famine qui augmente de jour en jour, en plus du manque de services de base, d'eau potable, d'abris et de services de santé", et que la situation "sera encore plus difficile pendant les mois d'hiver".

Mme Dodds a souligné qu’il est "inacceptable" que l'occupant sioniste empêche l'entrée de l'aide à Ghaza.

Dans l'enclave palestinienne de Ghaza, l'agression sioniste continue depuis le 7 octobre 2023 faisant plus de 42.000 martyrs, et près de 100.000 blessés, la majorité étant des enfants et des femmes, et des milliers de disparus sous les décombres des habitations bombardées par l'aviation sioniste.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste atteint 42.409 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.409 martyrs et 99.153 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "65 martyrs et 140 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à six massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Un bilan précédent faisait état de 42.344 martyrs et 99.013 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.