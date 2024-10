L'Ouganda a signé un contrat de 2,7 milliards d'euros avec le groupe turc Yapi Merkezi pour la construction d'une ligne ferroviaire électrique devant relier ce pays enclavé au Kenya, a déclaré le ministre ougandais des Transports mardi.

Cette ligne électrifiée de plus de 270 km, qui doit à terme relier la capitale ougandaise Kampala à Malaba, ville à la frontière avec le Kenya, "fait partie d'un réseau prévu de 1.700 km", a précisé à Katumba Wamala.

Ce méga-projet "améliorera la connectivité ferroviaire de l'Ouganda et de la région jusqu'au port maritime de Mombasa", dans le sud-est du Kenya, s'est-il félicité.

"L'Ouganda espère surmonter les longs délais de transport des marchandises de Mombasa vers notre pays enclavé et faciliter le transport vers nos voisins de la région", a-t-il ajouté en déplorant notamment les "dommages coûteux" causés par les poids lourds qui empruntent la route Mombasa-Kampala.

Les travaux de construction doivent débuter en novembre prochain et durer quatre ans.

Le contrat de 2,7 milliards d'euros, signé lors d'une cérémonie lundi, "couvre la conception et la construction du chemin de fer ainsi que la fourniture de véhicules ferroviaires" qui rouleront à 120 km/h, selon un communiqué de Yapi Merkezi.

Entièrement électrifiée, la ligne doit comprendre une dizaine de gares - pour voyageurs et les marchandises - et un terminal. Le projet a la capacité de transporter 25 millions de tonnes par an, a précisé l'entreprise turque.

"Cela devrait nous permettre de réduire de moitié les coûts de transport des marchandises", a déclaré Ramathan Ggoobi, secrétaire permanent du ministère ougandais des Finances, dans une vidéo partagée en ligne.