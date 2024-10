Le ministère libanais de la Santé a annoncé mercredi avoir enregistré un cas de choléra dans le nord du pays.

"Le 14 octobre, le ministère a été informé d'un possible cas de choléra. En conséquence, une enquête a été ouverte par le programme de surveillance épidémiologique à travers la collecte d'échantillons cliniques et environnementaux. Le cas a été confirmé le 16 octobre, par l'isolement de la bactérie dans l'un des laboratoires de référence, causée par Vibrio cholerae type 01", précise le ministère libanais.

Le communiqué indique aussi que "le cas est de nationalité libanaise et la personne s'est rendue à l'hôpital le 14 de ce mois en raison d'une grave diarrhée aqueuse et de déshydratation. La patiente ne peut pas voyager et est originaire de la ville de Samouniya au Akkar (nord)".

Le ministère "enquête sur ce cas, collecte des échantillons auprès des personnes en contact et recherche d'autres cas dans les environs", ajoute le communiqué.

L'enquête comprend également la recherche d'une contamination de l'eau. Un certain nombre d'échantillons d'eau ont été collectés à Samouni et Mishmish et envoyés aux laboratoires de référence, d'après la même source.

Le plan de lutte contre le choléra sera activé et des mesures de confinement seront initiées, a également annoncé le ministère.