Plus de 150.000 enfants de Ghaza ont reçu la deuxième dose requise du vaccin oral contre la polio au cours des deux premiers jours du deuxième cycle de la campagne de vaccination, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Malgré la poursuite des frappes sionistes dans le territoire palestinien, le deuxième cycle de la campagne de vaccination contre la polio, visant à atteindre plus de 590.000 enfants de moins de 10 ans, a débuté lundi.

"Le nombre total d'enfants qui ont reçu une deuxième dose de vaccin contre la polio dans le centre de Ghaza après deux jours de vaccination est de 156.943", a déclaré sur les réseaux sociaux, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce dernier a affirmé que "la vaccination se poursuit aujourd'hui. Dans le même temps, 128.121 enfants ont reçu des suppléments de vitamine A".

"Nous appelons à ce que les pauses humanitaires continuent d'être respectées. Nous appelons à un cessez-le-feu et à la paix", a-t-il dit.

Comme lors de la première vague de vaccination le mois dernier, la deuxième sera divisée en trois phases : d'abord dans le centre de Ghaza, puis dans le sud et enfin dans le nord du territoire, le plus difficile d'accès, en raison du siège et de l'intensification des attaques par l'armée sioniste.

En parallèle, l'entité sioniste poursuit sans répit son agression génocidaire lancée le 7 octobre 2023 contre Ghaza, faisant 42.409 martyrs et 99.153 blessés en majorité des femmes et des enfants.

Ghaza: l'OMS appelle à protéger les hôpitaux après le ciblage par l'armée sioniste d'un centre de santé

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mardi à la protection des hôpitaux suite au ciblage par l'entité sioniste d'un centre hospitalier et d'une école dans le centre de Ghaza, dans lesquels se trouvent des civils palestiniens déplacés.

M. Ghebreyesus a déclaré, dans un message publié sur les réseaux sociaux, que "des rapports terribles sont venus de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Ghaza", suite aux bombardements de l'armée sioniste, révélant que "les personnes qui s'étaient réfugiées dans l'hôpital ont été tuées et que certaines d'entre elles ont subi de graves brûlures".

Le responsable onusien a ajouté que "les hôpitaux doivent être des lieux de soins et de sécurité", soulignant la nécessité de les protéger.

"Nous appelons une fois de plus à la fin des attaques. Nous appelons à la paix.", a-t-il martelé.

Lundi à l'aube, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et environ 65 autres ont été blessés, dans un bombardement sioniste qui a visé des tentes pour personnes déplacées dans la cour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, provoquant un vaste incendie qui a touché environ 30 tentes.

Le génocide sioniste à Ghaza qui se poursuit depuis un an, a fait 42.344 martyrs et 99.013 blessés, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et d'une famine meurtrière.