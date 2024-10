Une campagne de sensibilisation sur la prévention du cancer du sein a été lancée mardi dans la wilaya d'Adrar, dans le cadre de la célébration du mois "Octobre rose", a-t-on constaté.

Au cours de cette campagne, qui s'est déroulée au centre anti-cancer (CAC) d’Adrar, en présence de la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, des portes ouvertes ont été organisées et des brochures ont été distribuées sur la prévention de cette maladie, ses facteurs de risque, les méthodes de traitement, l'importance de dépistage précoce et la prise en charge des personnes malades.

Cette manifestation à permis à la délégation de visiter le centre anti-cancer d'Adrar à dimension régionale, et ses diverses installations et services, notamment ceux de la radiothérapie et de la chimiothérapie, et des explications ont été fournies par les responsables de cet établissement médical.

A cette occasion, la présidente du Croissant-Rouge algérien a, indiqué que ces initiatives de sensibilisation revêtent une grande importance pour sensibiliser les femmes sur les risques de cette pathologie et les moyens de prévention, soulignant que les hautes autorités du pays ont réservé de moyens matériels et humains important pour prendre en charge de manière optimale les personnes atteintes de cette maladie .

Elle a également mis en avant les efforts déployés au niveau de la wilaya d'Adrar en matière de la prise en charge des patients.

Dans le même sillage, la polyclinique de la commune de Tamest (50 km au sud de la wilaya) a mobilisé tout son personnel médical et son matériel en coordination avec des volontaires du croissant-rouge algérien pour procéder au diagnostic et au dépistage précoce du cancer chez les femmes, dont le traitement est efficace à ses débuts, a souligné pour sa part, le médecin et responsable de la polyclinique, Dr Hamou Asalah Mohammed.

Au cours de la période allant du 2019 et 2023, 230 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés dans la wilaya , dont quatre (4) cas chez l'homme, selon les données du centre anti-cancer d’Adrar .