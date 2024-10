Une campagne de don de sang a été organisée mardi au profit de l'établissement public hospitalier EPH Mohamed Chaabani d'El-Meniaa, à l'initiative du comité local du Croissant rouge algérien (CRA), dans le cadre de la journée nationale de l'émigration (17 octobre), a-t-on appris des organisateurs.

Organisée en coordination avec l'EPH, cette campagne, pour laquelle ont été mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires au niveau du siège de la coordination nationale des enfants de Chouhada, a connu une large participation des donneurs de sang, dont les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP).

Placée sous le signe "une goutte de votre sang sauve la vie d'autrui", cette campagne, 3ème du genre cette année, vient en réponse aux appels lancés par l'EPH Mohamed Chaabani, a souligné le président du comité du CRA de la wilaya, Rachid Zaki.

L'opération cible les différentes régions des communes d'El-Meniaa, Hassi El-Gara et Hassi-Lefhal, pour une bonne prise en charge des patients en quête de sang au niveau de l'EPH qui accueille également des victimes de la circulation routière, sachant qu'El-Meniaa est traversée par la RN-1 et RN-51 où sont enregistrés de fréquents accidents.

Dr Mohammad Abed, chef du service de transfusion sanguine au niveau de l'EPH d'El-Meniaa, a indiqué, pour sa part, que tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour la réussite de cette action humanitaire, dont le staff médical et paramédical et les équipements nécessaires de collecte et de conservation du sang.