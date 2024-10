Les établissements hospitaliers de la wilaya de Nâama ont été renforcés en 2024 par 38 nouveaux médecins spécialistes, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Santé.

Le renforcement des infrastructures de cette wilaya des hauts-plateaux de l'Ouest s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du ministère de la Santé, visant à mettre fin au déficit enregistré dans l'encadrement médical et paramédical, à assurer une meilleure prise en charge médicale, ainsi qu'à promouvoir la qualité des prestations de services offerts dans les diverses spécialités aux malades de la région, a indiqué le directeur local de la Santé, Talha Benaouda.

Six médecins spécialisés en oncologie et hématologie, destinés à deux unités de radiothérapie, trois radiologues, un cardiologue, un médecin anesthésiste, un spécialiste de la rééducation fonctionnelle, un psychiatre, un spécialiste des maladies thoraciques, un autre spécialiste en médecine interne, un biochimiste et un épidémiologiste ont été répartis entre quatre établissements hospitaliers, implantés à Nâama-ville, Mechria et Ain-Sefra, a-t-il précisé.

Le responsable a salué la contribution des autorités locales de la wilaya par l'affection de logements de fonction aux médecins et la prise en charge, à hauteur de 200.000 dinars, de l'équipement de leurs habitations.

Par ailleurs, la direction de wilaya de la Santé et de la Population a élaboré, en coordination avec les établissements publics de santé de proximité, un programme d'action visant à faire bénéficier l'ensemble des communes et des zones d'habitation de prestations médicales spécialisées, à travers l'organisation périodique de caravanes médicales.