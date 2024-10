Plusieurs moudjahidines de la Fédération de France du Front de Libération National (FLN), ont affirmé que les massacres perpétrés le 17 octobre 1961 à Paris contre des Algériens ont mis à nu la brutalité du colonisateur français et contrarié tous ses plans visant à détourner le peuple Algérien de sa Révolution.

Dans une déclaration à l'APS, le moudjahid Mohamed Ghafir dit « Moh Clichy », a fait savoir que les manifestations qui ont alors secoué la capitale française « ont constitué le deuxième front de la guerre de libération au cœur de Paris et ont contraint le le général Charles de Gaulle à accepter de négocier avec le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) à travers les négociations d'Evian".

Le moudjahid Mohamed Ghafir a évoqué certains aspects de ces manifestations où près de 80.000 Algériens et Algériennes ont défilé dans la rue pour dénoncer la politique adoptée par le colonisateur, soulignant que ce qui s'est passé ce jour-là "a mis à nu la brutalité du colonisateur français et contrarié tous ses plans visant à détourner le peuple algérien de sa Révolution".

Les manifestations pacifiques confrontées à la brutalité et à la violence de la police française étaient « l'une des batailles menées par le peuple algérien contre le colonialisme ».

Pour sa part, le moudjahid et membre de la Fédération de France du FLN, Abdelkader Bakhouche, a qualifié ces manifestations de "jour historique où des milliers d'immigrés algériens se sont mobilisés pour dénoncer le couvre-feu raciste imposé par les autorités coloniales". . .

Ces manifestations "ont été marquées par une organisation rigoureuse et ont réussi à mobiliser un large soutien international en faveur de la cause algérienne", at-il dit, ajoutant que "le monde entier a pris conscience de l'attachement des Algériens à leur Révolution , et à leur droit à l'indépendance et au recouvrement de leur souveraineté".

M. Bakhouche a appelé les générations montantes à connaitre l'histoire de la Glorieuse guerre de libération et à s'inspirer des sacrifices des chouhada et des moudjahidine afin de préserver la Mémoire nationale et de contribuer à l'édification de l'avenir du pays.

Pour sa part, le moudjahid Ould Hamou Brahim, également membre de la Fédération de France du FLN a souligné que les manifestations du 17 octobre 1961 ont été un tournant décisif dans le parcours de la Guerre de libération, rappelant les pratiques barbares infligées aux Algériens par les éléments de la police française cette nuit là, au cours de laquelle de nombreux manifestants ont été jetés dans la Seine.

Les manifestations des Algériens sur le sol français "ont brouillé les cartes des autorités coloniales", ce qui fut "un acquis stratégique pour la Guerre de libération et pour la lutte armée", a-t-il dit.

Ces manifestations ont prouvé également "l'habileté des chefs révolutionnaires et leur capacité à mobiliser tout le peuple algérien pour défendre son territoire et recouvrer sa liberté et sa souveraineté, quel qu'en soit le prix".

Le moudjahid Ould Hamou a appelé la jeunesse algérienne à préserver son identité, à défendre les valeurs et les principes de la Révolution et à s'inspirer des sacrifices des chouhada et des moudjahidine.

El-Meniaa : la bataille de Hassi-Sakka, un haut fait d’armes de la Révolution dans le Sud du pays

La région d’El-Meniaa a marqué en lettres d’or, à l’instar des autres régions du pays, l’histoire de l’Algérie, confirmant l’adhésion de l’ensemble du peuple algérien à la Révolution à travers tout le territoire national.

La bataille de Hassi-Sakka, un des hauts faits d’armes de la Révolution, a été livrée le 15 octobre 1957 par les Moudjahidine de cette région du Grand Erg occidental, relevant de la zone trois de la wilaya cinq (5) historique, contre les forces coloniales. Un jour mémorable qui rappelle la détermination du peule algérien à mettre en échec les desseins du colonialisme visant à asseoir sa domination sur le Sahara algérien, le séparer du reste du pays et spolier ses richesses, a témoigné le Moudjahid Messaoud Ben Mohamed El-Ghouti.

Cette bataille fut menée par des militants infiltrés au sein des troupes de méharistes, qui ont répondu à l’appel de la direction du Front de libération nationale à prendre part à la lutte armée, en vue de déjouer le plan colonial tendant à séparer le Sahara du reste du pays.

Prêts à s’impliquer dans la défense de l’intégrité territoriale du pays, ce groupe, ayant mis en place un plan pour neutraliser les troupes coloniales, mena en ce jour du 15 octobre 1957 leur assaut contre la force militaire coloniale, dont les éléments des services de transmissions et ceux de la garde, avant de mettre la main sur un lot important d’armes et de munitions.

Cette action s'est soldée par la mort de 20 soldats français et la récupération d'un important butin d'armes, de dromadaires et de fonds. Notant également la formation d'une nouvelle unité sous la conduite du Moudjahid Slimane Bensaâd, pour se déployer par la suite à travers le grand Erg Occidental, à El-Meniaa, Timimoun et Adrar.

Revenant sur cette bataille, le coordinateur de l'organisation des enfants de Chouhada, Ahmed Zebiri, un proche qu'elle a été couronnée par la formation de troupes, sous le commandement du Moudjahid Slimane Bensaâd, chargés des liaisons, de l'armement et de la collection de fonds, parmi lesquels figurait le Moudjahid Mohamed Boudouaya, issu de Zaouiet Debbagh, auquel fut confiée la collection des fonds pour l'achat d'armes destinés à approvisionner la lutte armée.

Prenant connaissance d'informations sur la présence de moudjahidine dans la région, les forces coloniales ont lancé, pour resserrer l'étau sur leurs mouvements, un large ratissage et une offensive à travers le grand Erg Occidental, appuyée d'une couverture aérienne, a poursuivi M. Ahmed Zebiri.

Et d'ajouter que des Moudjahidine furent emprisonnés et détenus au niveau des camps de détention d'El-Meniaa, Timimoun, Ouargla, Métlili (Ghardaïa), dont certains allaient succomber sous la torture, alors que d'autres ont réussi à s' Échapper, dont le Moudjahid Messaoud Benmohamed El-Ghouti, natif en 1930 de Cherouine (Adrar), et pour laquelle des peines de mort furent prononcées.

Approché par l'APS, le Dr Abderrahmane Nouacer, de l'université d'Adrar, a affirmé que la bataille de Hassi-Sakka, une des épopées ayant marqué l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale, a contribué à la mise en échec des desseins du colonialisme français cherchant à diviser le territoire national et à séparer le Sahara du reste du pays.