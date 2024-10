Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a affirmé, mardi à Alger, que le secteur connait actuellement la création de 75 projets innovants et de startups visant à intégrer de nouvelles technologies pour augmenter la production.

Dans une allocution lue en son nom par M. Farid Harouadi, inspecteur général du ministère, lors des travaux de la Conférence algérienne sur l'économie bleue, M. Badani a affirmé que 75 projets innovants et startups liés au secteur ont reçu la labellisation de la part de la commission nationale ad hoc.

M. Badani a précisé que 34 de ces entreprises sont actuellement à des stades "avancés", rappelant que ces dernières activaient dans les différentes étapes de production, y compris la fabrication d'équipements pour l'aquaculture, la production des alevins de daurade, la culture et la transformation des algues telles que la spiruline et l'azolla ainsi que les systèmes intensifs d'aquaculture biologique.

Quant aux incubateurs, le secteur a enregistré la création de 12 incubateurs labellisés, a fait savoir le ministre, rappelant le lancement du premier incubateur sectoriel "AQUA-INCUB" au niveau du Centre national de recherche et de développement pour la pêche et l'aquaculture (CNRDPA).

Le secteur s'attelle actuellement à connecter ces incubateurs aux différents établissements de formation du secteur afin de leur permettre d'accompagner les porteurs de projets à travers le territoire national suivant une approche économique, ajoute M. Badani.

Evoquant les résultats réalisés par le secteur, le ministre a rappelé la production de près de 120.000 tonnes de produits halieutiques fin 2023, dont 7.000 tonnes issues de l'aquaculture marine, ainsi que la création de 134 fermes aquacoles dont 77 en milieu marin et 57 en eau douce, ce qui a permis de peupler 16.000 bassins aquacoles.

Le bon rendement de ces bassins permettra l'ensemencement d'autres, pour parvenir à 100.000 bassins d'ici 2030, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a précisé que les sociétés labellisées Projet Innovant activant dans le domaine de l'économie bleue, permettront l'exploitation optimale et davantage rationnelle des ressources de la Méditerranée.

Réitérant le soutien de son secteur à toutes les sociétés et aux hommes d'affaires dans le domaine de l'économie bleue, M. Oualid a indiqué que plusieurs d'entre eux ont la volonté de préserver l'environnement et non seulement à la recherche de rentabilité.

La première édition de la Conférence algérienne sur l'économie bleue est organisée par l'incubateur "Leancubator", en collaboration avec le projet "Callmeblue MED", et sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, du ministère de de la Pêche et des Productions halieutiques et du ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, et ce, en présence de participants venus de la Tunisie, de la Mauritanie, de l'Italie et de la Grèce.

Lors de cette rencontre, les débats ont porté sur la transformation du secteur maritime algérien en une locomotive de développement durable, par la recherche et l'innovation, en se focalisant sur la biodiversité marine, le tourisme, la pêche, l'aquaculture, le développement des techniques maritimes, de l'infrastructure et du transport.