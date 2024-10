Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé au démantèlement de trois réseaux criminels et à la saisie de drogues et de produits psychotropes, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger "ont procédé, dans des affaires distinctes traitées durant la semaine écoulée, à l'arrestation de 10 individus qui activaient au sein de réseaux criminels organisés et spécialisés dans le trafic illicite de drogues et de produits psychotropes", précise le communiqué.

Ces affaires font suite "à l'exploitation d'informations sécuritaires parvenues aux mêmes services, signalant des individus suspects qui s'adonnaient au trafic illicite de drogues et de produits psychotropes de différents types. Suite à quoi, les éléments de la police judiciaire ont lancé des investigations et procédé à l'identification des suspects".

Menées en coordination avec le parquet territorialement compétent, les opérations se sont soldées par "l'arrestation de 10 suspects, des repris de justice et la saisie de plus de 10 kg de drogues dures (cocaïne), de plus d'un (1) kg de kif traité, ainsi que de 6.380 comprimés psychotropes", détaille le communiqué.

Lors des mêmes opérations, "une somme d'argent en monnaie nationale estimée à plus de 579 millions de centimes et trois véhicules de tourisme ont été saisis".

Les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.