Trois (03) commerçants ont été primés mardi par la direction locale du commerce et de la promotion des exportations de Tizi-Ouzou pour la qualité de leurs services, dans le cadre d'un concours du meilleur commerçant, organisé par cette même direction.

Il s'agit de Dalila Aouame, fabricante de gâteaux traditionnels, Said Nouali, propriétaire et gérant d'une salle des fêtes, et Larbi Djouadi, gérant d'une grande surface de distribution de produits alimentaires (super marché).

L'objectif de ce concours organisé sur instruction du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, est d'"enraciner une éthique professionnelle dans l'exercice de l'activité commerciale", a souligné Mustapha Latad, responsable à la direction du commerce et de la promotion des exportations.

Il vise, également à "créer un climat de compétition et de concurrence entre les opérateurs dans le but de l'amélioration du service fourni au citoyen", a-t-il ajouté.

Les vingt-deux (22) commerçants qui ont pris part à ce concours ont été contrôlés lors de visite inopinées de la commission mise en place à cet effet par la direction du commerce et la promotion des exportations, qui renouvellera ce concours avant la fin de l'année en cours, a indiqué la même source.