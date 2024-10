Sept (7) individus ont été placés sous mandat de dépôt dans deux (2) affaires liées à la saisie de 572 kg de kif traité et de près d'un (1) kg d'or, ainsi que de deux (2) armes et des munitions de divers types, a indiqué, mardi, un communiqué du parquet de la République près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger).

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le parquet de la République près le tribunal de Sidi M'hamed, à compétence territoriale étendue, informe l'opinion publique que dans le cadre de lutte contre les crimes de drogue et de blanchiment de leurs revenus criminels, le Pôle pénal spécialisé a traité deux affaires liées à la saisie dans la circonscription judiciaire des tribunaux d'El Affroun et de Laghouat, d'une quantité totale de 572 kg de kif traité, de près d'un (1) kg d'or, de deux (2) armes et des munitions de divers types, des jumelles, des véhicules et des sommes en monnaie nationale et en devises", précise le communiqué.

L'enquête a permis "l'arrestation de 10 suspects, qui ont été déférés devant le parquet de la République les 10 et 15 octobre 2024", ajoute la même source, affirmant qu'une information judiciaire "a été ouverte à leur encontre pour les chefs d'inculpation suivants: importation illégale de drogue, possession et transport de drogue aux fins de trafic dans le cadre d'un groupe criminel organisé, ainsi que blanchiment d'argent, possession d'armes, de munitions et d'équipements sensibles".

Après avoir auditionné les mis en cause, le juge d'instruction a ordonné le placement de sept d'entre eux sous mandat de dépôt et de trois autres sous contrôle judiciaire, conclut le communiqué.