Quatorze (14) personnes sont décédées et 211 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Naâma avec 11 décès et 21 blessés suite à 2 accidents mortels: le premier concerne la collision de 2 véhicules légers dans la commune de Sfissifa ayant fait 4 morts et 2 blessés, alors que le deuxième a causé le décès de 7 personnes et la blessure de 19 autres, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion dans la commune de Moghrar.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 4 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Jijel, Mostaganem, Médéa et Alger.

Concernant les interventions liées aux dernières intempéries, les unités de la Protection civile sont intervenues dans des opérations d'épuisement et de pompage d'eaux pluviales dans des habitations et des édifices.

Les secours de la Protection civile ont également effectué plusieurs opérations de sauvetage de personnes en situation de danger.

D'un autre côté, le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes a permis l'extinction de 18 incendies du couvert végétal à travers plusieurs wilayas.

Nâama : 7 décès et 19 blessés dans l'accident de la circulation à Moghrar (Protection civile)

Sept (7) personnes sont décédées et 19 autres ont été blessées dans l'accident de la circulation survenu mardi dans la commune de Moghrar (Nâama), ont indiqué les services la Protection civile dans un bilan final.

L’accident s’est produit à la suite d’un violent télescopage d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Bechar-Constantine, et un camion semi-remorque roulant en sens inverse, sur la RN6 au niveau du lieu-dit "Kariat Ammar".

Un premier bilan de l'accident faisait état de trois morts et 15 blessés.

Les dégâts provoqués au bus de transport ont rendu difficile l'opération de désincarcération des victimes décédées, lesquelles ont été transportées à la morgue de l'hôpital Mohamed Boudiaf de Ain Sefra, et les personnes blessées ont été admises dans la même structure hospitalière, a fait savoir le Protection civile.

La protection civile a mobilisé 35 agents de différents grades sous la supervision du directeur de wilaya Karim Benziane, en sus du déploiement de trois camions d'intervention et de six ambulances, selon la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.

Le wali de Nâama, Lounes Bouzegza, accompagné des autorités locales, s’est rendu sur le lieu de l'accident ainsi qu'à l'hôpital Mohamed Boudiaf, où il s’est enquis des conditions de prise en charge des victimes, selon les services de la wilaya.