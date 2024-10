S'il reste encore beaucoup à découvrir sur la fibromyalgie, les chercheurs de l'Inserm comprennent mieux les causes de ce trouble longtemps demeuré opaque. Ils viennent de publier une expertise sur la maladie.

Loin d'être rare, la fibromyalgie touche 1 à 5% de la population, soit plus de 680 000 personnes en France, dont 4 fois plus de femmes. Or à ce jour, ce syndrome demeure mal diagnostiqué et traité. Et pour cause : les mécanismes qui sont à son origine restaient jusqu'à présent mal compris. "Restaient"... car les chercheurs de l'Inserm viennent de publier une expertise collective dédiée à la fibromyalgie, qui fait le point sur les mécanismes physiopathologiques de cette maladie.

NON, CE N'EST PAS UNE "MALADIE IMAGINAIRE"

Les chercheurs ont analysé les quelque 1600 travaux sur la maladie publiés ces dix dernières années. Des travaux qui "ont fait passer ce trouble de l'état de syndrome "médicalement non expliqué" qualifié par certains de "maladie imaginaire", purement psychologique, à une maladie à part entière, potentiellement liée à des anomalies biologiques", se réjouit le Dr Didier Bouhassira, neurologue à l'hôpital Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt.

Grâce aux progrès des techniques en imagerie cérébrale, les chercheurs ont pu observer le cerveau des patients atteints de fibromyalgie, en fonctionnement. Et ils y ont décelé plusieurs anomalies. "Comparés aux personnes saines, les patients analysés présentaient, pour une même stimulation douloureuse, une sur-activation d'une région cérébrale qui mesure la douleur : le cortex pariétal somato-sensoriel et à l'inverse, une sous-activation des régions qui exercent un contrôle sur la douleur", explique Éric Guedj, neuro-imageur à l'hôpital de la Timone, à Marseille. Ces dysfonctionnements pourraient expliquer l'hypersensibilité à la douleur liée à la fibromyalgie appelée "allodynie".

DES DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES MUSCLES

Mais il n'y aurait pas uniquement des anomalies au niveau cérébral. D'autres travaux ont révélé que la fibromyalgie peut être liée, dans certains cas, à des atteintes "périphériques", au niveau des muscles : activité électrique musculaire anormale, dysfonctionnements des mitochondries (les usines énergétiques des cellules)., anomalies des petites fibres nerveuses qui conduisent l'influx douloureux des organes à la moelle épinière... "Ces perturbations pourraient être à l'origine des douleurs et de la faiblesse musculaires souvent associées à la fibromyalgie", postule Gisèle Pickering, pharmacologue spécialiste de la douleur à Clermont-Ferrand.

"A mesure que la recherche avance, la fibromyalgie apparaît de plus en plus comme un syndrome extrêmement complexe, qui découle très probablement de divers mécanismes physiopathologiques" soulignent les chercheurs de l'Inserm, qui prédisent que les dix prochaines années "devraient être riches en enseignements concernant les causes profondes de la fibromyalgie".