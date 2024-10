Invaincus dans son groupe de qualifications, les Fennecs ont composté leur billet pour la CAN. Sur la plus petite des marges, l’Algérie s’est imposé face au Togo (0-1) pour se qualifier à la Coupe d’Afrique des nations qui va se dérouler l’an prochain au Maroc.

Alliant maîtrise et réalisme, l'équipe nationale algérienne de football s'est qualifiée avec panache pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, en alignant un quatrième succès de rang, en déplacement face au Togo (1-0), lundi au stade de Kégué à Lomé, à l'occasion de la 4e journée (Gr.E).

Dos au mur après le cinglant (5-1) concédé jeudi à Annaba, le Togo a entamé le match avec des intentions offensives, mais sans réel danger sur la cage du portier Guendouz, ce qui a permis aux Algériens de prendre confiance en ayant la possession de la balle.

Le coach national, le Bosnien Vladimir Petkovic, a apporté quatre changements, par rapport au onze aligné jeudi à Annaba face au même adversaire, en titularisant Boudaoui, Amoura, Benzia et Gouiri, aux dépens respectivement de Zorgane, Mahrez, Benrahma, et Bounedjah.

La persévérance de l'équipe nationale a fini par payer. Sur une débordement de Gouiri sur le côté gauche, l'attaquant du Stade rennais (France) est fauché en pleine surface de réparation, l'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty. La sentence est transformée par Bensebaïni (18e) qui permet aux "Verts" de prendre l'avantage, et signe pour l'occasion son 9e but en sélection.

La réaction des locaux a été instantanée. Sur un coup franc direct botté par Atte (20e), la balle touche la transversale après avoir été mal interceptée par Guendouz.

Les Algériens ont reculé d'un cran pour laisser l'initiative aux locaux, mais sur une action offensive, Amoura était bien placé en pleine surface pour faire le break (28e), mais n'a pas assuré son dernier geste.

Le Togo a jeté toutes ses forces dans la bataille pour égaliser avant la pause, mais les deux tentatives, notamment de l'omniprésent Denkey (31e, 37e), n'ont rien apporté.

Après la pause citron, l'équipe nationale a failli aggraver la marque par Gouiri, qui s'est retrouvé seul face au portier Barcola, mais sa balle est passée largement au-dessus de la transversale (49e).

Guendouz sauve la mise

Répondant du tac au tac, ce diable de Denkey a vu sa reprise de la tête repoussée difficilement par Guendouz (54e).

Le sélectionneur national a apporté trois changements à la fois (71e), avec l'entrée en jeu de Mahrez, Zorgane, et Redouani (qui effectue son baptême du feu), tout en optant pour une charnière centrale à trois, une manière de préserver la courte victoire.

En face, le Togo a enchaîné les offensives, face à une équipe algérienne qui a procédé par des contres. Guendouz s'est distingué dans le temps additionnel à deux reprises (90e+2, 90e+4) en évitant l'égalisation.

Résistant aux assauts des "Eperviers", l'équipe nationale est parvenue à préserver son maigre mais précieux avantage jusqu'au sifflet final de l'arbitre congolais, Jean-Jacques N'dala Ngambo.

Grâce à cette nouvelle victoire, l'Algérie, qui atteint la barre de 12 points, est pratiquement assurée de terminer leader du groupe, à deux journées de l'épilogue de cette phase des qualifications.

Dans l'autre match du groupe E, la Guinée-équatoriale a réalisé une bonne opération en allant s'imposer à Monrovia face au Libéria (2-1, mi-temps : 1-0). Le "Nzalang Nacional" (7 points), qui met déjà un pied à la CAN-2025, compte cinq unités d'avance sur le Togo (3e, 2 pts). Avec un seul petit point au compteur, le Libéria est définitivement hors course.

Les deux dernières journées des qualifications se joueront entre le 11 et le 19 novembre prochain. L'Algérie se rendra en Guinée-équatoriale, avant de boucler sa campagne en recevant le Libéria.

Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Le point du groupe E après la 4e journée

Point du groupe E des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations de football CAN-2025, après les rencontres de la 4e journée, disputées lundi :

Togo - Algérie 0-1

Liberia - Guinée-équatoriale 1-2

Classement : Pts J Diff

1. Algérie 12 4 +10 QUALIFIEE

2. Guinée équatoriale 7 4 0

3. Togo 2 4 -5

4. Liberia 1 4 -5

Déjà joués :

Algérie - Guinée-équatoriale 2-0

Togo - Libéria 1-1

Guinée-équatoriale - Togo 2-2

Liberia - Algérie 0-3

Algérie-Togo 5-1

Guinée-équatoriale - Libéria 1-0

Reste à jouer:

5e journée (11-19 novembre 2024) :

Guinée-équatoriale - Algérie

Liberia -Togo

6e et dernière journée (11-19 novembre 2024) :

Algérie - Liberia

Togo -Guinée-équatoriale

NB : Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale de la CAN 2025, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.