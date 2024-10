Grace aux efforts consentis par les différentes composantes de l’UMMTO, l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou vient de se distinguer, encore une fois, par son classement dans Times Higher Education (THE).

«Le recteur de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a l’immense plaisir et l’honneur d’annoncer à la communauté universitaire, que notre établissement est retenu dans le prestigieux classement britannique THE pour la troisième année consécutive (2023, 2024 et 2025) », souligne un communiqué de l’université en question qui précise, en outre, qu’à l’échelle mondiale, l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou est classée au rang 1501+ et au niveau national, THE accorde le rang 2 à l’UMMTO avec d’autres universités Algériennes.

Une avancée par rapport à l’année dernière où l’université Mouloud Mammeri avait occupé le 4e rang. « Selon ce classement, notre meilleur résultat est obtenu dans la catégorie « International Outlook ».

Ce classement, fierté de notre université, est le fruit des différentes composantes de notre université. Félicitations à Toutes et à Tous », ajoute le même document qui rappelle les autres consécrations obtenues par l’UMMTO aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Il faut dire, par ailleurs, que l’université de Tizi Ouzou, à sa tête le Professeur Ahmed Bouda, connait, depuis quelques années, une stabilité exemplaire, loin de tous les mouvements de protestation qui, jadis, paralysaient les campus au point d’impacter sérieusement la pédagogie.

D’ailleurs, ces derniers temps, l’année universitaire est clôturée sans aucune retard tant les examens sont organisés dans les délais.

L’année en cours a été entamée en septembre dernier. Sur le plan infrastructures, des blocs de 3000 nouvelles pédagogiques seront mis en service dans quelques semaines, ce qui donnera plus d’espace aux responsables de l’UMMTO pour mieux gérer le flux d’étudiants.

Il y a aussi le projet de réalisation de locaux pour 20 laboratoires de recherches scientifiques à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou qui sera bientôt relancé. Par ailleurs, il est important de noter que ’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, compte aujourd’hui plus de 42000 étudiants, 2083 enseignants et 1000 personnels techniques et administratifs, répartis sur neuf facultés, à savoir, Génie de la construction, Lettres et langues, Sciences biologiques et agronomiques, Droits et sciences politiques, Sciences économiques, Médecine, sciences humaines et sociales ainsi que Médecine et informatique. «L’Université Mouloud Mammeri a entrepris un travail de structuration important pour que la recherche puisse s’inscrire dans la compétition nationale et internationale et constituer une dynamique favorable à son essor et son rayonnement», a souvent souligné le Pr Bouda dans ses interventions à la radio ou à la télévision dans le cadre de ses sorties médiatiques pour parler des projets et des réalisations de l’UMMTO.

Il a, en outre, précisé que l’UMMTO est largement ouverte sur son entourage socio-économique pour encourager le développement durable et être en harmonie avec les défis de la mondialisation.

Le rapprochement entre l’université et le secteur économique local et national est désormais une réalité objective, un challenge, une stratégie de l’université Mouloud Mammeri pour la mise en œuvre des projets prometteurs, a-t-il soutenu, tout en ajoutant que plusieurs accords cadres ont été signés avec des entreprises d’envergure nationale. Aussi, l’UMMTO dispose actuellement d’une trentaine de laboratoires de recherche, agréés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Samy Amrane.

S. A.