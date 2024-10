Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, hier, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion, suite au décès de l'ancien arbitre international de football et ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF), Belaid Lacarne.

"Le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion, à la famille du défunt et à la communauté sportive, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.