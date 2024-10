Oran accueillera, vendredi prochain, la 8ème édition du Festival sportif des travailleurs de course à pied sur route "El Bahia Azur", a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne Sports et travail.

Cette compétition d'une journée, organisée par la Fédération algérienne "Sports et travail" en coordination avec la commune d'Aïn El-Turck, comprend quatre courses sur des distances de 5, 10, 20 et 40 km entre les communes d'Aïn El-Turck et El-Ançor.

Environ 300 à 350 coureurs des deux sexes devraient participer à cette course. Ils prendront leur départ d'Aïn El-Turck pour arriver au complexe touristique Les Andalouses, ont expliqué les organisateurs.

La richesse de la programmation du circuit réside dans la variété du rendez-vous aussi bien sportif que festif, pour lequel une conférence de presse est prévue, mercredi à partir de 14 heures à la maison des ligues à Oran.