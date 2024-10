Le Festival national des écoles de jeunes sourds âgés de 12 à 15 ans en Futsal garçons et jeu d'échecs filles aura lieu, du 31 octobre au 2 novembre au Centre national de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive à Souidania (Alger ouest), a-t-appris mardi auprès des organisateurs.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la Fédération nationale des sourds d'Algérie, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger, dans le cadre des festivités célébrant le 70ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, verra la participation de 256 jeunes âgés de 12 à 15 ans filles et garçons représentant des écoles des jeunes sourds issus de 16 wilayas du pays.

Les sportifs sourds garçons disputeront un tournoi de Futsal, alors que les filles participeront à un concours de jeu d'échecs. Ce Festival, selon le DTN Hasnaoui Youcef, a pour but de favoriser l'épanouissement personnel et collectif des jeunes sourds par des activités enrichissantes en mettant en lumière leurs talents et en offrant un espace d'échange entre jeunes, afin de renforcer les réseaux de soutien et d'amitié.