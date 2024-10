La manifestation "Cartable historique et culturel", visant à mettre en avant la lutte algérienne pour l'indépendance nationale, a été lancée mardi à partir de la commune de Mihoub, au nord-est de Médéa, à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Initiée conjointement par la direction de la culture et des arts et le musée régional du Moudjahid de Médéa, la manifestation qui se décline sous le slogan "Mémoire, luttes et réalisations" se poursuivra jusqu'au 29 octobre et verra l'organisation de multiples activités au profit des élèves de la wilaya, a fait savoir la directrice locale de la culture, Salima Gaoua.

"Cette manifestation vise à préserver la mémoire du peuple algérien et à mettre en exergue sa lutte pour recouvrer sa liberté", a indiqué Mme Gaoua, précisant que "le programme élaboré à cet effet permettra à la frange de population ciblée de mieux connaître son histoire et celle des hommes qui ont écrit ses plus belles pages".

Les activités prévues dans le cadre de cette manifestation vont se dérouler, le mardi et samedi, dans cinq bibliothèques localisées à Ouled-Brahim, Si-Mahdjoub, Ksar-El-Boukhari, Djouab et Mihoub, où des élèves vont procéder, dans chaque bibliothèque, à la levée de l'emblème national avant de placarder une copie de l'hymne national et de la proclamation du 1er novembre 1954, a-t-elle expliqué.

Une exposition de photographies de chefs de la révolution et des martyrs de la wilaya, de livres d'histoire en lien avec la guerre de libération, ainsi qu'une autre exposition consacrée au patrimoine culturel local seront organisées au sein de ces établissements culturels, a-t-elle encore noté.

Mme Gaoua a fait part, en outre, de l'aménagement d'un espace fixe dédié à la mémoire nationale et qui sera aménagé dans ces cinq bibliothèques. Des livres, des documents sonores et audiovisuels, ainsi que des photos de personnalités nationales, de martyrs et de moudjahidine y seront accessibles aux visiteurs tout au long de l'année.