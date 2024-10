Le 37e Congrès extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) a condamné, au terme de ses travaux à Genève (Suisse), l'agression sioniste continue contre les territoires palestiniens et la République du Liban, appelant à un cessez-le-feu immédiat et permanent.

Dans son communiqué final ayant sanctionné son Congrès, tenu lundi à Genève (Suisse), l'UIPA a dénoncé "l'agression sioniste contre les territoires palestiniens et la République du Liban", appelant à "un cessez-le-feu immédiat et permanent, à mettre fin au blocus imposé à la bande de Ghaza, à libérer les prisonniers et les détenus, et à ouvrir immédiatement tous les passages sans conditions ni restrictions".

L'Union a également exhorté à "garantir l'acheminement immédiat des humanitaires, des équipements médicaux et des besoins essentiels à Ghaza, conformément au droit international et au droit humanitaire international, tout en remédiant, en urgence, à la situation humanitaire catastrophique à Ghaza, œuvrant à la désescalade et renforçant la sécurité et la stabilité dans la région".

Le communiqué a appelé, en outre, à "mettre fin à l'occupation sioniste, à soutenir la souveraineté du peuple palestinien sur l'ensemble des territoires palestiniens occupés, à établir l'Etat de Palestine indépendant avec pour capitale Al Qods, conformément à l'Initiative arabe de paix et aux résolutions de la Légalité internationale, et à inciter tous les pays à parachever les procédures de reconnaissance de l'Etat de Palestine.

L'UIPA a, dans ce sens, insisté sur "l'application des résolutions du Conseil de sécurité N 2712, 2720 et 2735 concernant l'appel à un cessez-le-feu immédiat et total dans les territoires palestiniens, la libération de tous les détenus, l'échange des prisonniers, le retour des civils dans leurs foyers, la distribution sûre et efficace des aides humanitaires à grande échelle, ainsi que le retrait des forces de l'entité sioniste de la bande de Ghaza.

Le communiqué a appelé, en outre, à "soutenir les efforts de l'Etat de Palestine pour obtenir la reconnaissance et l'appui de davantage de pays à travers le monde et en vue d'obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations unies, et d'organiser une Conférence internationale pour la paix", soulignant, la "nécessité de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité N 1701 ainsi que les résolutions internationales y afférentes, tout en garantissant le respect et l'intégrité des territoires libanais ainsi que leur souveraineté à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues".

Les participants à la conférence ont exigé qu'une pression efficace soit exercée sur l'entité sioniste pour l'amener à se plier aux résolutions internationales y afférentes".

Dans sa déclaration finale, la conférence a salué "la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU n : ES-10/24 du 18 septembre 2024, laquelle exige de mettre fin, au plus tard dans un délai de 12 mois, à l'occupation sioniste, conformément à l'avis consultatif de la Cour international de justice (CIJ)", appelant tous les Parlements membres de l'Union interparlementaire (UIP) à soutenir le projet de résolution urgent sur la Palestine présenté par l'Etat de Palestine avec l'appui du groupe arabe".

A la lumière de la prise de conscience internationale à l'égard de la question palestinienne, l'UIPA a tenu à remercier et à exprimer sa considération à tous les pays et organisations ayant soutenu la Palestine et les droits légitimes du peuple palestinien, dont celui d'établir un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale".